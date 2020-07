Excelsior'20 buigt voor VRA; Hermes klopt HCC 2

Schiedam - Kraaien hadden in Thurlede al snel in de gaten, dat ze vroeg op de grasmat konden neerstrijken om tussen de sprieten naar hun insectendiner te zoeken. Dat deden ze namelijk op het moment, dat voor Excelsior’20 met pas zo’n negentig runs in de pocket de val van het laatste wicket aanstaande was. Nog voor vijven kon iedereen, zoals het zwartgejaste gevogelte, aan de versnaperingen beginnen.



(door Gerard S. Verver)

Excelsior’20 moest het zondag tegen angstgegner VRA stellen zonder captain Tom Heggelman, maar zag wel Roel Verhagen, die vorige week het duel tegen Punjab miste, terugkeren. De Amsterdammers, met de toppers Peter Borren en Ben Cooper, telden één (tijdelijke) absentie. Daarvoor werd routinier Eric Swarczynski ‘van stal’ gehaald. Dit trio zorgde voor 160 van de 244 (all out in de 50e over) runs.

Inhaalrace

Een Schiedamse inhaalrace leek van meet af onbegonnen werk. Dat was het dus ook: 95 all out (28.1 overs). Het kostte interim-captain Joost Kroesen geen moeite toe te geven, dat de heersende landskampioen tegen dit VRA geen schijn van kans had. “Zeker aan bat kwamen we tekort. We begonnen goed, maar daarna gaven we achter elkaar zes wickets weg. Dan merk je dat we nu in de breedte de ervaring missen, die deze tegenstander wel heeft. Anderzijds is het voor de jonge jongens, die als we op volle sterkte zijn, nog in het tweede zouden spelen, een goede leerschool.” Met daaraan de toevoeging, dat het wellicht goed zou zijn de ambities een paar seizoenen opzij te zetten en eventjes voor de middenmoot te kiezen. "Dan kan het talent groeien en komen we verschrikkelijk sterk terug."

Revanche

Hermes DVS nam met ruime winst op de reserves van HCC revanche op zichzelf: 132ao-133/3. "Dat mag je wel zeggen", reageert captain en international Sebastiaan Braat. "Tegen Bloemendaal hebben we onszelf verschrikkelijk tekort gedaan. Dat hebben we in Den Haag dus even rechtgezet."

Programma: vrijdag (T20 17.30): Punjab-Excelsior20, Ghausia- HermesDVS; zondag VCC-Excelsior20, HermesDVS-Ghausia.