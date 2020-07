'Vijf jaar zonder gas, water en elektra leven, dat is onacceptabel'

Schiedam - Naar aanleiding van een bericht in het AD waarin werd gemeld dat een Schiedammer in Groenoord maar liefst vijf jaar zonder gas, water en elektra bleek te leven, is er nu gereageerd vanuit de politiek. GroenLinks Schiedam en Fractie Van Dijk hebben een gezamenlijk bericht opgesteld.



'Onlangs werden de fracties van GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk onaangenaam verrast door berichten dat twee inwoners van Schiedam onder zwaar vervuilde omstandigheden uit hun huis zijn gehaald. Een van deze inwoners zat al vijf jaar zonder gas, water en elektra.

Raadslid Bart Voortman vraagt zich af of vanuit de gemeente Schiedam wel helder genoeg gecommuniceerd wordt hoe problemen als deze door bijvoorbeeld buren of omwonenden gemeld kunnen worden. Voordat de inwoners uit hun huis werden gehaald was er geen enkel signaal dat ze zo diep in de problemen zaten.

Voortman: "Je kunt je ook afvragen of er misschien wél meldingen zijn gedaan, maar of die misschien tussen wal en schip zijn gevallen. Het is namelijk voor zover ik weet de afspraak dat bijvoorbeeld energieleveranciers bij een afsluiting ook de wijkondersteuningsteams of Woonplus inlichten. Dat lijkt hier dus niet gebeurd te zijn. Heeft het college voldoende in de gaten of er goed gecommuniceerd wordt tussen instanties? Zijn er nog meer huishoudens die in eenzelfde positie zitten?”

Ook stelt hij vraagtekens bij de acties die uiteindelijk zijn ondernomen. Zo zijn de inwoners door de politie en niet door de GGD uit hun huis gehaald. Voortman: “Als bijvoorbeeld de ‘vieze club’ van de GGD was ingeschakeld, had er eerder en op vrijwillige basis hulp geboden kunnen worden.”

GroenLinks Schiedam en Fractie van Dijk vernemen graag van het college welk hulptraject is ingezet voor deze inwoners en hoe het voorkomen kan worden dat Schiedam in de toekomst nog vaker met dit soort zaken wordt geconfronteerd. Inwoners van Schiedam mogen nooit meer in zulke omstandigheden aangetroffen worden en we gaan ons er keihard voor inzetten dat dit scherper in de gaten gehouden wordt door de betrokken instanties en gemeente.