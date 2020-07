Hoe zijn Schiedamse jongeren door de moeilijke coronatijd gegaan?

Schiedam - Hoe hebben de Schiedamse jongeren de corona-tijd ervaren? Wat vonden ze lastig en wat zijn de positieve lessen die wij mee moeten nemen naar de toekomst? In samenwerking met de gemeente heeft I’ve Got the #Power hier een vragenlijst voor opgesteld, die door 353 jongeren is ingevuld.



Deze input is uitgediept tijdens een zogeheten 'Catch Up' bijeenkomst met 14 jongeren. Hiervan zijn de belangrijkste resultaten gebundeld in een filmpje wat door jongeren zelf gepresenteerd wordt. De resultaten van de vragenlijst lieten verschillende dingen zien: 64% procent van de jongeren heeft de corona-tijd als slechter ervaren dan daarvoor. Zo heeft een kwart van de jongeren zich meer alleen gevoeld en een kwart ook minder blij. Een vijfde van de jongeren wil graag deels thuisonderwijs volgen in de toekomst, ondanks dat 50% van de jongeren thuis geen rustige werkplek had.

Tot slot is 38% van de jongeren onzeker over de gevolgen van de corona-tijd. Deze resultaten zijn verder uitgediept tijdens de Catch Up bij de Kleine Ambassade, een bijeenkomst waarin het gesprek wordt aangegaan met elkaar, wordt gebrainstormd en gezellig samen wordt gegeten. Patricia van Aak, wethouder van Jeugd & Onderwijs en Lotte van Ballegooijen, beleidsadviseur van Jeugd & Onderwijs sloten aan om in gesprek te gaan met de aanwezige jongeren. Jongeren gaven aan minder stress te willen in de toekomst. Op het gebied van onderwijs wensen jongeren iedereen een toegankelijke mentor toe. Ook willen ze meer openbare rustige studieplekken in de stad.

Tenslotte vinden jongeren het stimuleren van sporten belangrijk: creëer genoeg toegankelijke sportplekken, ook tijdens de zomervakantie. Het filmverslag van alle resultaten is te vinden op: www.wevegotthepower.nl.