Ziekenhuis zoekt kinderen die mee willen denken

Rotterdam - Vind jij het leuk om mee te denken over de zorg en het ziekenhuis? En ben jij tussen de 10 en de 14 jaar? Meld je dan snel aan voor de Kinderraad van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

In september gaat de 4e editie van de Franciscus Kinderraad van start. Als lid van de Kinderraad doe je kennis op over de verschillende taken van het ziekenhuis en de beroepen die er te vinden zijn. Je komt te weten hoe de communicatie met bezoekers en patiënten is geregeld en wat er voor kinderen in ons ziekenhuis wordt gedaan. Dit ontdek je door in gesprek te gaan met medewerkers van ons ziekenhuis. Ook neem je bij een afdeling een kijkje achter de schermen. Samen met de andere kinderraadsleden denk je mee over verschillende vraagstukken die binnen ons ziekenhuis leven. Uiteindelijk presenteer je samen met de andere kinderraadsleden jullie mening en adviezen aan ons ziekenhuis. Vervolgens gaan wij aan de slag met jullie adviezen.

De Franciscus Kinderraad bestaat uit 10 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar 2020-2021. Alle bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur en vinden plaats in Franciscus Vlietland (Schiedam).

Wil je meedoen?

Lijkt het jou leuk om te leren over en mee te denken met het ziekenhuis? Geef je dan voor maandag 24 augustus op! Er is plaats voor maximaal 15 kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool en de eerste en tweede klas van de middelbare school. Je mag je ook aanmelden als je al lid bent geweest in de raad. Aanmelden doe je door een brief te schrijven over waarom jij graag bij de Kinderraad wilt. Gebruik vooral je creativiteit! Vergeet niet om ook je voor- en achternaam, leeftijd, school, groep, e-mailadres en telefoonnummer door te geven. Je brief en gegevens kun je mailen naar renatevanderdonk@dekleineambassade.nl.