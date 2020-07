Bijzondere coronafoto's op unieke plek aan de reling van de Euromast

Rotterdam - De Euromast heeft drie Rotterdamse fotografen de opdracht gegeven om foto’s te maken van de lege stad tijdens de lockdown, en vervolgens van het ontwaken en weer tot leven komen van de stad. De foto's, negentig bij negentig centimeter groot, hangen buiten aan de reling van het platform van de Euromast en zijn vanaf komende week te zien voor de bezoekers.

De Rotterdamse fotografen Claire Droppert, Iris van den Broek en Ossip van Duivenbode hebben prachtige foto’s gemaakt van de stad in tijden van corona. De expositie op de Euromast laat enerzijds de lege stad zien in tijden van de lockdown. Vervolgens laat de expositie de geleidelijke terugkeer zien van mensen op straat. Langzaam krijgen we onze vrijheid weer terug, maar er is een duidelijk nieuw normaal is ontstaan

‘Wij kijken ernaar uit deze unieke beelden te delen met onze bezoekers. De expositie is na aanschaf van een regulier entreeticket,te bewonderen op ons platform’, aldus Souâd el Hamdaoui, directeur Euromast.

De Euromast is niet de enige locatie waar een dergelijke expositie te zien is. Ook in andere steden zijn fotografen aan de slag gegaan. Er zijn ook tentoonstellingen op de Parijse Montparnasse, Berlijnse TV-Turm, 360 Chicago en OneLiberty Philadelphia.