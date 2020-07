'Reusachtig bezoek in Wiltonhaven'

Schiedam - Bart Bos begroette een reus in de Wiltonhaven en schreef er een mooie toelichting bij.



'Wanneer er een roemrucht schip in de Wiltonhaven aanmeert bij Huisman zie je liefhebbers van dergelijke zeereuzen, gewapend met camera of smartphone, aan en aflopen bij de haven om een glimp op te vangen van het desbetreffende schip. Zoals de Saipem Constellation, een ultra diepwater pijplegger van maar liefst 178 meter lang die bij Huisman op bezoek is voor enig onderhoud.



De komst van een dergelijk schip brengt echter niet alleen maar vreugde bij liefhebbers, maar ook onrust voor omwonenden. Zware motoren van schepen veroorzaken een laag monotoon geluid dat met name in de nachtelijke uren voor geluidsoverlast zorgen die tot in de wijde omgeving te vernemen is. Direct omwonenden vrezen daarnaast dat schepen als de Saipem Constellation, bovenop het geluid van de motoren, ook mogelijk hinder veroorzaken door de hotelfunctie van het schip.



Er gloeit echter hoop aan de horizon met betrekking op de geluidshinder veroorzaakt door de motoren. Om het geluid van de motoren te verminderen heeft Huisman twee universele uitlaatdempers aangeschaft, die op alle scheepsmotoren passen tot 4,8 mW waarvan de eerste demper wordt getest op de Saipem Constellation. Montage is echter niet een fluitje van een cent, zowel het aanbrengen als verwijderen van de enorme dempers kost twee tot drie dagen. Maar dan moet het geluid aanzienlijk verminderd zijn waarmee Huisman omwonenden tegemoetkomt.

Naast deze maatregel worden activiteiten die geluid produceren worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd en zijn er afspraken gemaakt met de kapitein om lichtoverlast zoveel mogelijk te voorkomen door bijstelling van de lichten en het gebruik van de geluidsinstallatie (volume en tijdstip van alarmen). Huisman is al jaren een doorn in het oog van omwonenden maar probeert met maatregelen als deze, overlast zoveel als mogelijk te beperken.'