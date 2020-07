Schiedam - Eind augustus wordt er een bijzonder concert gegeven onder de noemer Fabrieklassiek in Schiedam. De organisatie van fabrieklassiek 2020 bestaat uit Tristan Chater, Alexander Chater en Schiedammer Jacky Kerklaan.



Het idee voor Fabrieklassiek ontstond toen Alexander voor het eerst piano speelde in de werkplaats: de Drilschuur, gelegen op het Dirkzwager terrein in Schiedam. Het plaatje klopte precies. De klassieke muziek. Het mysterieuze en industriele gebouw. De kunstzinnige werkruimten, elk met een eigen karakter. En een geweldige akoestiek. Klassieke concerten trekken vaak een wat specifieker publiek en hebben het imago van netjes kleden en grote concert hallen. Daarmee wordt onbewust een sociale barrière gecreëerd. Fabrieklassiek voelt anders. Persoonlijk. Kunstzinnig. Inclusief. Verrassend. Laagdrempelig.

Er komen mensen van alle soorten en maten. Het leuke is dat zowel de klassieke muziek kenners als de leken zich prettig voelen in deze omgeving. Zo zie je dat de muziek mensen kan verbinden, als het net iets anders wordt gepresenteerd.



Tristan, geboren in Zuid-Afrika. Als maker, designer en uitvinder altijd opzoek naar creatieve combinaties om mensen te inspireren om buiten hun comfortzone te stappen. Altijd met duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt.



Alexander, afkomstig uit Rotterdam laat zich kenmerken door zijn passie voor muziek en mensen. Twee dingen die hij als klassiek pianist goed samenbrengt. Hij studeert aan het Rotterdams conservatorium, geeft pianoles en speelt concerten.

Jacky, geboren in Schiedam. Met een passie voor eigen stad, probeert ze met maatschappelijke evenementen mensen te verbinden en te verbazen over het moois wat Schiedam te bieden heeft.

Met het organiseren van Fabrieklassiek wil de organisatie het culturele aanbod binnen Schiedam en omstreken verbreden. Klassieke muziek wordt aangeboden op een laagdrempelige manier waardoor het toegankelijk is voor een bredere doelgroep. De verrassende combinatie van een fabrieksomgeving met klassieke muziek maakt voor een frisse en moderne setting waar mensen van alle verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Fabrieklassiek heeft geen winstoogmerk. We doen ons best om het concert prijs-technisch toegankelijk te maken voor een grote groep mensen.



Tickets voor het concert bedragen €12,50 en zijn te bestellen op https://fabrieklassiek.stager.nl/web/tickets