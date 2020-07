De Ketelfactory presenteert kleurrijke box met pareltjes van 50 kunstenaars

Schiedam - Vanaf nu te koop in De Ketelfactory, de prachtige kleurrijke box 'voorjaar 2020'. Op 18, 19, 25 en 26 juli 2020 (en op afspraak) doet de kunstenaarsprojectruimte van 13.00 tot 17.00 uur voor de gelegenheid dienst als boekenwinkel.



We herinneren ons 1968, de studentenrevolte in Parijs. We herinneren ons de Praagse Lente, die een zo verwachtingsvolle voorafschaduwing was van de latere glasnost. We herinneren ons het voorjaar van 1979, dat zo streng was dat Noord-Nederland ingesneeuwd raakte. Hoe herinneren we ons straks het voorjaar van 2020? Die vraag heeft Winnie Teschmacher, directeur van projectruimte De Ketelfactory in Schiedam, in april van dit jaar gesteld aan alle kunstenaars die in het verleden met De Ketelfactory hebben samengewerkt. Hoe breng je je tijd door? Wat zie je? Wat voor herinneringen dwarrelen in de beslotenheid van atelier, huis en tuin naar boven? Hoe kijk je naar de toekomst, de wereld, het leven voor je?

Vijftig kunstenaars reageerden. Vijftig kunstenaars maakten een cahier waarin ze speels en serieus, conceptueel en anekdotisch, in ragfijne aquarellen en schitterende gedichten, in foto’s en verhalen reflecteren op het voorjaar van 2020, dat immers zo anders was en zoveel intenser dan al die andere lentes die we hebben meegemaakt.

51.000 cahiers zijn de afgelopen week afgeleverd bij De Ketelfactory en deze zijn vervolgens, in een sneltreinvaart, in 1.000 dozen geplaatst en ingepakt. Het resultaat is een prachtige box met een heleboel pareltjes, een echte wannahave! En dat voor slechts € 25 (excl. verzendkosten). Meer informatie over ‘voorjaar 2020’ is te vinden op www.deketelfactory.nl.

De Ketelfactory is een projectruimte voor beeldende kunst in Schiedam en wordt mogelijk gemaakt door een mecenaat van Nolet Distillery.

De Ketelfactory, Hoofdstraat 44.