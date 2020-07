AOV roept Schiedam op tot verzet!

Schiedam - Het AOV (Algemeen Ouderen Verbond) roept de gemeenteraadsleden van Schiedam op om zich aan te sluiten bij de verzetsactie van de raad van Zoetermeer voor een eerlijke vergoeding aan gemeenten voor door het Rijk overgedragen taken.



Christien Bruggeman van het AOV roept de raadsleden van de gemeente Schiedam op om ook in verzet te komen tegen de 'mission impossible' van het Rijk. In een toelichting stelt het AOV: De gedecentraliseerde taken voor WMO en Jeugdhulp gingen met te weinig geld - en daar bovenop kwamen extra bezuinigingsrondes - over naar de gemeente. Nu moeten gemeenten miljoenen bezuinigen terwijl het Rijk geld overhoudt. De raden worden zo gedwongen te bezuinigen op voorzieningen voor de kwetsbare ouderen en jongeren in de stad. En dat terwijl al 1 op de 6 kinderen in Schiedam in armoede opgroeit. Zo bezuinig je de stad kapot, vindt Christien Bruggeman. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten deze zomer een actiecomité op te richten. De andere gemeenteraden worden opgeroepen om samen met Zoetermeer een vuist te maken. Wat Christien Bruggeman betreft komt Schiedam ook in verzet. Zij zou de actie graag ondersteunen met een breed aan te nemen motie, maar de eerstvolgende raadsvergadering is pas in september. “Die motie komt er, maar ondertussen kunnen we als raadsleden onze steun uitspreken via de site van de gemeente Zoetermeer. Ik roep mijn collega-raadsleden dan ook op om dat te doen.” Het Schiedamse college van B&W heeft inmiddels via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aangegeven zich bij het verzet van Zoetermeer aan te sluiten.

Zie ook https://www.zoetermeer.nl/gemeenteraad/nieuws-van-de-raad_43883/item/raadzoetermeer-in-opstand_120889.html