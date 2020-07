Vijf tips van boswachter Natascha voor leuke uitjes in de regio

Schiedam/Regio - Deze zomer vieren we meer dan ooit vakantie in eigen land. Vijf tips van boswachter Natascha Hokke voor leuke uitjes in onze regio!



“Waarom gaan we eigenlijk altijd naar het buitenland op vakantie? Nederland is alles behalve saai en er valt genoeg te ontdekken. Dit is een uitgelezen kans om natuur naast de deur te ontdekken. Je ervaart hier de rust en stilte die je op zoekt als je op vakantie bent. En bovenal, je ontdekt unieke natuur vlak bij de stad. Daarvoor hoef je dus niet ver weg te gaan”, vertelt boswachter Natascha Hokke, werkzaam bij Natuurmonumenten op het Rotterdamse platteland.

Natascha heeft vijf tips om jouw zomervakantie mee te vullen:

Belevenisboerderij Schieveen

Er bestaat geen plek in de buurt zoals Belevenisboerderij Schieveen! Je vindt hier een unieke mix van het boerenleven, dieren en natuur. De ondeugende geitjes wachten met smart tot je met het bakje geitenbiks de stal in komt lopen. Kinderen leven zich uit in het hooikasteel en de groene Speelnatuur van OERRR. Je mag zeker niet weggaan voordat je de Schieveense kruidkoek van boerin Petra hebt geprobeerd. Voor volwassenen is dit hét perfecte excuus om jouw kinderen of die van vrienden mee te nemen voor een middagje gezelligheid.

Skaten richting Midden-Delfland

Voor een portie feel good-beweging trek je de skates aan en vertrek je richting Midden-Delfland. In ons hectische bestaan hebben we vaak geen tijd voor een lange route. Geen excuusjes meer! Download gratis de app Natuur Routes van Natuurmonumenten voor iPhone of Android. Zoek naar de skeelerroute en gaan!

Boodschappen doen bij de boer

Een gouden tip voor deze vakantie is om samen met vrienden boodschappen te doen bij boeren in de omgeving. Score groenten, eieren, melk, kaas of zelfs vlees bij de lokale boer en bereid ’s avonds met elkaar een sterrenmaaltijd! In Midden-Delfland en tussen Rotterdam en Delft zitten genoeg boeren met huis-aan-huis-verkoop. Op deze manier zorg jij met de keuze op je bord voor een mooi landschap om de hoek. Want, al deze boeren houden rekening met de natuur.

Een greep uit de boeren waar je zeker langs moet gaan:

Hoeve Biesland - Voor een volle boodschappentas ga je langs bij boer Jan Duijndam van Hoeve Biesland. In de boerderijwinkel verkopen ze alle ingrediënten voor een culinair maal. Rauwe melk mag je zelf tappen uit de melktank! Info op: https://www.hoevebiesland.nl/onze-producten/

Hoeve Ackerdijk - De koeien van boer Arie en zijn zoon Bas lopen tevreden door de wei, waar ook grutto’s en tureluurs hun kuikens grootbrengen. Dat wetende smaakt dat stukje kaas nog lekkerder! Echte boerenzuivel is te koop bij https://boerderijzuiveldelft.nl/.

Hoeve Rusthoff - Houd jij van vlees? Deze dieren bij boer Jeroen van der Kooij hebben een goed leven gehad, zie https://www.hoeverusthoff.nl/

Boerderij het Lansingerland - In de boerderijwinkel van boerderij Het Lansingerland koop je niet alleen je biologische producten, maar score je ook een lekkere organic wijn of bier voor bíj dat sterrengerecht. Kijk op https://www.boerderijhetlansingerland.nl/nl/boerderijwinkel-1057/

Tuinderij de Groenzoom - Voor verschillende groenten uit de omgeving, kruiden en planten voor in eigen tuin fiets je langs Tuinderij de Groenzoom. Blijf hier vooral even hangen voor een speciale thee en eigengemaakte cake! Meer info op https://nl-nl.facebook.com/Tuinderijdegroenzoom

Fiets het Polderpad van Rotte tot Schie

Nergens zie je het contrast natuur / stad zo goed als op het Rotterdamse platteland! Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de imposante skyline van de havenstad. De fietsroute Polderpad – van Rotte tot Schie start bij Rotterdam CS en neemt je mee richting de polders. Trotseer die polderwind en ontsnap aan de hectiek van alledag!

Ontdek iets heel bijzonders: de Ackerdijkse Plassen

Vlak bij Rotterdam ligt de Ackerdijkse Plassen. Een belangrijk vogelgebied in Nederland dat, ondanks de druk van de Randstad, ruimte biedt aan veel bijzondere vogels. Wandel de route rond het gebied. Vanuit 3 verschillende uitkijkpunten heb je een fantastisch, steeds compleet ander, uitzicht!

Volg @deboswachtert op Instagram!

Volg op Instagram boswachter Natascha via instagram.com/deboswachtert