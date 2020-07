'Loungen aan de Maas'

Schiedam - Bart Bos ziet het gebied aan de Maas langzaam maar zeker veranderen in een 'klein paradijsje waar sommigen nu al wegdromen'.



'Je moet nog een beetje langs het onkruid en bouwmaterialen kijken, maar de contouren van het getijdenpark Wilhelminahaven worden met de dag zichtbaarder. De parkeerplaats is al praktisch opgeleverd, het wandelpad om zwembad Zuid ligt er, de wandelpromenade onderaan de dijk is klaar voor gebruik en de betonnen loungebank op de kop van het getijdenpark nodigt al uit om te zitten en te genieten van het industriële en straks natuurlijk uitzicht, en niet te vergeten de langsvarende schepen bij de monding naar de Maas.

Oké, je hebt nog een beetje inbeeldingsvermogen nodig om de planten te zien die nog moeten worden geplaatst, maar als dat is gebeurd wordt de Wilhelminahaven een uniek stukje natuur met een diversiteit aan flora en fauna door de zones met verschillende waterdiepte die deels droogvallen bij eb. Naast een decoratieve waarde zorgen de planten tevens voor verbetering van waterkwaliteit en een natuurlijk leefgebied voor allerlei vogels. Behalve een wandelroute is er ruimte voor recreatiemogelijkheden en evenementen. Kortom, een klein paradijsje in de Gorzen waar sommigen nu al weg dromen.'