Expositie IM-PULSE biedt een inkijkje in Mirjams hoofd

Schiedam - In het voorjaar van 2016 werd Mirjam met haar eigen grenzen geconfronteerd. Het jarenlang dragen van een sociaal masker begon zijn tol te eisen en haar ware identiteit aan te tasten; een mentale breuk was onvermijdelijk. De impact op haar leven was groot en er volgde een lange periode waarin inspiratie en creëren niet meer vanzelfsprekend waren. Na beëindiging van een medicatietraject was er behoefte om terug te kijken op deze ingrijpende periode: een verkenning van haar eigen mogelijkheden, angsten en kwetsbaarheden. Dit resulteerde in de textiele installatie 'IM-PULSE', Mirjams eerste solo-expositie bij KunstWerkt.



Opening is zaterdag 25 juli in de grote danszaal van Ruimte in Beweging. Bezoekers krijgen een inkijkje in Mirjams hoofd met o.a. filmbeelden, muziek en poëzie. I.v.m. het coronavirus kunnen bij deze opening, per half uur, maximaal 10 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Kaartjes worden vooraf verkocht à € 2,- per stuk (incl. 1 consumptie). Informatie en tickets: www.mirjamboomert.nl/tickets



Het kunstenaarsgesprek met kunsthistorica Cilia Batenburg is online te zien vanaf 9 augustus 11.00 uur, via www.mirjamboomert.nl/dialoog.

Stichting KunstWerkt

Boterstraat 81

3111 NB Schiedam

info@stichtingkunstwerkt.nl

www.stichtingkunstwerkt.nl

Ruimte in Beweging is tijdens tentoonstellingen geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.