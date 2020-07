De coronacrisis, wat kost dat Schiedam?

Schiedam - De uitbraak van het coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: blijf ik gezond, hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur en betalen en heb ik straks nog wel werk? Dit zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken. Maar wat zijn nu eigenlijk de financiële gevolgen voor de gemeente Schiedam, vragen de PvdA en SP aan het College van B&W.



Het college van de gemeente Schiedam heeft diverse maatregelen moeten nemen, moeten uitvoeren om een grote uitbraak in Schiedam te voorkomen. Zij heeft haar uiterste best gedaan de Schiedammer hierover te informeren. Daarnaast heeft de gemeente getracht de waar mogelijk de pijn te verzachten. Aan een aantal van deze noodzakelijke maatregels zijn kosten verbonden. In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te komen?

Deze vraag komt op het moment dat veel gemeentes, waaronder Schiedam, voorbereidingen treffen voor de begroting van 2021. Een begroting waar een structureel tekort zich voordoet. De PvdA en SP zijn van mening dat dit jaar de aandacht vooral uit moet gaan naar het financieel gezond blijven van de gemeente Schiedam.

Besluiten nemen met het oog op een financieel gezonde toekomst van Schiedam, betekent dat er inzicht moet zijn in de gevolgen van het coronavirus tot nu toe. Immers, meten is weten. Daarom hebben de PvdA Schiedam en de SP vragen gesteld aan het College van B&W, zoals:

Welk bedrag heeft Schiedam aan parkeerinkomsten ontvangen in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020?

Wat zijn de kosten voor aanpassingen aan de openbare ruimte?

Wat is het bedrag van de kosten voor aanpassingen aan het OV/doelgroepenvervoer waaronder leerlingenvervoer?

Ongeveer 3000 Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Tozo-regeling. Welke organisatiekosten heeft Stroomopwaarts gemaakt om de TOZO en de aanvragen bijstandsuitkering te kunnen verwerken?

Hoeveel minder Schiedammers zijn naar werk begeleid in de periode 13 maart tot 1 juli 2020 ten opzichte van 2019?

Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op de voedselbank, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?

Hallo,

We hebben 7 juli de jaarstukken 2019 besproken. Een gedegen stuk wat een mooi beeld geeft van de staat van Schiedam eind 2019, met dank aan de ambtenaren die al het werk verzet hebben. De jaarrapportage geeft de voortgang van de collegedoelstellingen weer, net als de afsluiting van het huishoudboekje van 2019. Wat betreft de doelstellingen, een mooie stijging op vrijwel alle doelstellingen.

Echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren, weten we niet in hoeverre de bereikte resultaten op dit moment van toepassing zijn. Immers, de wereld, Nederland, Schiedam is getroffen door COVID-19, het coronavirus.

De bereikte resultaten eind 2019 zien er vandaag, 7 juli 2020 heel anders uit. De uitbraak van het coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur betalen en heb ik straks nog wel werk zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken. In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te komen? En hoe staat het met het aantal werkzoekenden, het aantal Schiedammers wat nu een beroep moet doen op een uitkering. Een beroep moet doen op de voedselbank. Kunnen Schiedammers hun rekeningen nog betalen. Gaat iedereen weer sporten, weer bewegen? Deze vragen komen op het moment dat Schiedam, net als andere gemeentes, voorbereidingen treft voor de begroting van 2021. Wat al een enorme uitdaging is, immers ook zonder de gevolgen van de coronacrisis bevinden wij ons in financieel zwaar weer. De PvdA is dan ook van mening dat vanaf nu de aandacht uit moet gaan naar het financieel gezond blijven van de gemeente Schiedam. Dit kan alleen met inzicht in de financiële gevolgen van het coronavirus tot nu toe. Immers, meten is weten. Het college zegt dat deze informatie als onderdeel van de bestuursrapportage in september met de raad gedeeld zal worden. Voor ons is dat te laat. Daarom heeft de PvdA Schiedam hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Nogmaals, om zo na te denken over wat we vandaag kunnen doen wat morgen, volgende week, volgende maand. WT we kunnen doen om samen met alle Schiedammers deze crisis te boven te komen. Samen werken aan een financieel gezonde stad. Samen bouwen aan een sociaal Schiedam.

groeten Petra Zwang, fractievoorzitter PvdA Schiedam

2020754204_b082ed8c.docx

Schriftelijke vragen eerste raming financiële gevolgen van de coronacrisis in Schiedam

De uitbraak van het coronavirus heeft de levens van vele Schiedammers veranderd. Vragen als: blijf ik gezond, hoe haal ik het einde van de maand, hoe ga ik de komende maanden mijn huur en betalen en heb ik straks nog wel werk? Dit zijn vragen waar veel Schiedammers naarstig antwoord op zoeken..

Het college, de gemeente Schiedam heeft diverse maatregelen moeten nemen, moeten uitvoeren om een grote uitbraak in Schiedam te voorkomen. Zij heeft haar uiterste best gedaan de Schiedammer hierover te informeren. Daarnaast heeft de gemeente getracht de waar mogelijk de pijn te verzachten. Aan een aantal van deze noodzakelijke maatregels zijn kosten verbonden.

In een onzekere tijd waar Schiedammers ternauwernood het hoofd boven water houden, behoefte hebben aan perspectief en zekerheid, is een vraag relevanter dan ooit: wat kunnen we doen om uit deze crisis te komen?

Deze vraag komt op het moment dat veel gemeentes, waaronder Schiedam, voorbereidingen treffen voor de begroting van 2021. Een begroting waar een structureel tekort zich voordoet. De PvdA en SP zijn van mening dat dit jaar de aandacht vooral uit moet gaan het financieel gezond blijven van de gemeente Schiedam. Nu en in de toekomst. Besluiten nemen met het oog op een financieel gezonde toekomst van Schiedam, betekent dat er inzicht moet zijn in de gevolgen van het coronavirus tot nu toe. Immers, meten is weten. Daarom stellen de PvdA Schiedam en de SP de volgende vragen aan het College van B&W:

Hoeveel minder, welk bedrag heeft Schiedam aan parkeerinkomsten ontvangen in de periode van 13 maart tot 1 juli 2020?

Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de waren de kosten voor afvalinzameling?

Wat zijn de kosten voor aanpassingen aan de openbare ruimte?

Hoeveel meer, ofwel wat is het bedrag van de kosten voor aanpassingen aan het OV/doelgroepenvervoer )waaronder leerlingvervoer)?

Ongeveer 3000 Schiedammers hebben een beroep gedaan op de Tozo-regeling.

Welke organisatiekosten /overhead heeft Stroomopwaarts gemaakt om de TOZO en de aanvragen bijstandsuitkering te kunnen verwerken? Denk hierbij aan uitbreiding van personeel, huisvesting, ICT.

Hoeveel meer aanvragen voor een algemene bijstandsuitkering zijn ingediend in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019?

Hoeveel minder Schiedammers zijn naar werk begeleid in de periode 13 maart tot 1 juli 2020 ten opzichte van 2019?

Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op de voedselbank, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?

Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op armoederegelingen, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?

Hoeveel meer Schiedammers doen een beroep op ondersteuning problematische schulden, afgezet tegen dezelfde periode in 2019?

Hoeveel meer Schiedammers hebben een huurachterstand in de periode 13 maart tot 1 juli in vergelijking met 2019?

Graag zien wij deze vragen beantwoord

Petra Zwang, PvdA Schiedam

Theo Wijmans, SP