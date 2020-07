Zomerdienstregeling OV, maar bij mooi weer meer metro's naar de Hoek

Schiedam - Vanaf zaterdag 18 juli is voor zes weken de zomerdienstregeling van de RET van kracht. Dat betekent dat er minder bussen, trams en metro’s rijden. Dat doet de RET elke zomer, omdat er ’s zomers minder gereisd wordt. Daarnaast gaat de Fast Ferry op doordeweekse dagen weer varen tussen 10.00 uur en 14.00 uur en kan er op drukke stranddagen in het weekend worden opgeschaald met de metro naar Hoek van Holland.

De Fast Ferry gaat vanaf maandag 20 juli op doordeweekse dagen ook weer tussen 10.00 en 14.00 varen. Vanaf de lockdown waren de vaarten gedurende dat tijdsbestek opgeheven. De RET zal evalueren hoe de vaarten verlopen in combinatie met de coronamaatregelen en daarin ook meenemen of de weekendvaarten weer kunnen worden opgestart. Vooralsnog vaart de ferry niet in het weekend.

Reizigers zijn daarnaast van harte welkom om de metro naar Hoek van Holland weer te pakken om een dagje naar het strand te gaan. De metro rijdt tot Hoek van Holland Haven en daar kun je aansluitend verder met bus 611 naar het strand. Vanaf 18 juli is de RET bovendien weer in de gelegenheid om op drukke stranddagen in het weekend extra metroritten en buscapaciteit in te zetten richting Hoek van Holland.

Reis met mondkapje, vermijd drukte

Reizigers zijn van harte welkom terug in het OV, ook voor uitjes, bijvoorbeeld naar het strand. Vanwege corona is het mondkapje verplicht. Daarnaast is het devies: vermijd drukte. Zie je dat een voertuig erg vol is? Pak dan de volgende rit. Verder gelden de algemene voorschriften van het RIVM.