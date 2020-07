Gemeentearchief mag meer over corona bewaren

Schiedam - Het Gemeentearchief Schiedam heeft een ruimere bevoegdheid gekregen om archiefstukken over corona te bewaren. Ook heeft het archief een selectie van door het publiek ingestuurde foto’s van ‘Schiedam in corona-tijd’ in de digitale beeldbank opgenomen.



Normaal gesproken geldt voor veel archiefbescheiden een maximale bewaartermijn. Daarna moeten ze worden vernietigd. Door het besluit van het college mogen zaken die met corona te maken hebben nu wel worden bewaard.

Het gemeentebestuur kan in speciale gevallen een onderwerp benoemen tot ‘hotspot’. Het gaat dan om intensieve gebeurtenissen of kwesties die leiden tot interactie tussen overheden, overheid en samenleving, of tussen burgers en instellingen onderling. Voorbeelden hiervan zijn de onderwerpen ‘leegstand Hoogstraat’, ‘migranten’ en ‘aanleg van de A4 Schiedam-Delft’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten alles wat binnen de gemeentegrenzen te maken heeft (gehad) met de coronacrisis aan dit rijtje toe te voegen. Daardoor zou de bekeuring voor het samen buiten eten van gebak, die landelijke bekendheid verwierf, nu bewaard mogen blijven. Normaal gesproken mogen bekeuringen niet worden bewaard.

Corona-foto’s in beeldbank

Het gemeentearchief riep het publiek in april op om ‘coronafoto’s’ in te sturen. Uit de inzendingen zijn 150 beelden geselecteerd. Die zijn nu opgenomen in de beeldbank. De foto’s zijn te vinden via beeldbank.schiedam.nl met de zoekterm ‘corona’.

Schiedammers stuurden foto’s over veel uiteenlopende onderwerpen. Zo waren er foto’s van krijttekeningen, gesloten terrassen en scholen, thuiswerkers en afstand houden in de praktijk. Foto’s zijn nog steeds welkom. Het archief is ook geïnteresseerd in affiches die maatregelen uitleggen.