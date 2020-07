Schiedamse TikTok-koningin Sophie scoort met 'Rotterdamse' filmpjes

Schiedam - Onder de naam Tante Toof maakt de Schiedamse Sophie regelmatig heel populaire filmpjes voor internet-platform TikTok. De 19-jarige begon pas in april maar heeft inmiddels meer dan 140.000 volgers die smullen van haar grappige filmpjes waarbij Sophie met vet Rotterdams accent spreekt.



In een interview met het AD liet ze weten aanvankelijk helemaal niks te hebben met het platform dat vooral door de jeugd wordt gebruikt om korte filmpjes te delen. "Ik vond het altijd maar kinderachtig. Voor corona zaten er vooral veel basisschoolkinderen op.’’

Haar eerste filmpje leidde tot wat nu haar handelsmerk is. Sophie deed de ‘Say hello like a local’-challenge' (vertel hoe je iemand begroet in jouw woonplaats). Sophie woont in Schiedam dus werd het een Rotterdam/Schiedamse variant: ‘Nou meid wat leuk dat ik jou hier nou tegen kom, hoe gaat het met je, heb jou al zo lang nie gezien’. "Ik was helemaal niet van plan om iets met dat Rotterdamse accent te doen. Ik zet het in de video’s iets meer aan hoor.’

Binnen no time werd Tante Toof een 'TikTok-hit'. Eind april ging ze viral met ‘het Temeier-filmpje’, waarin ze uitlegt dat in Rotterdam niet wordt gezegd dat iemand een sekswerker is, maar ‘dat dat wijf een vuile Temeier is’.

Sophie/Tante Toof op TikTok: @tante.toof