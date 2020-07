Vanaf vandaag nieuwe noodverordening in onze regio: 'Geef corona geen kans'

Rotterdam - Vanaf vandaag (woensdag 15 juli) geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de huidige coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden. Er is niet heel veel veranderd, maar er wordt nog maar eens extra benadrukt hoe belangrijk de maatregelen zijn. Juist gisteren bleek er een piek te zijn in het aantal besmettingen in onze regio.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Houd afstand, werk thuis, was je handen, vermijd drukte, blijf thuis bij klachten en reis buiten de spits; dat blijft allemaal van groot belang. Dat belang werd gisteren onderstreept toen bleek dat er afgelopen weekend opeens weer tientallen besmettingen in Rotterdam waren geconstateerd.

Verder zijn er wat kleine veranderingen te vinden in de nieuwe noodverordening:

- Personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

- Dit geldt ook voor personen met een handicap waar het houden van afstand ten opzichte van een begeleider of vaste mantelzorger niet mogelijk is.

- Er kan weer gevlogen worden met een luchtballon zonder dat men deel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Het dragen van een mondkapje is wel verplicht.

- Bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is toegestaan, tenzij zich COVID-19 besmettingen voordoen. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder.

- In instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs dienen personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden.

Je kunt hier de nieuwe noodverordening nog eens rustig nalezen.