Schiedam - Geen Brandersfeesten in 2020. Niet in het centrum noch op een evenemententerrein, zoals het Beatrixpark. Dat laatste viel, zo bleek, trouwens sowieso niet bij iedereen in goede aarde. Na een week, waarin zowel oud-voorzitter Chris Coppens als het Centrummanagement kritisch van zich lieten horen, kwam vrijdag de melding, dat er helemaal niets te vieren valt.



(door Gerard S. Verver)

Opvallend is, dat Schiedam, nadat deze krant eind mei al had gemeld dat het feest niet in het centrum zou plaatsvinden, vijf weken nodig had om wakker te schrikken en op de achterste benen te gaan staan. Dat laatste gebeurde via een open brief en persbericht. Tot onbegrip van Remy Reurling, die als voorman van de Stichting Brandersfeesten zijn debuut maakte en niets van de reuring begrijpt. “Waarom moest dat publiekelijk en is er niet even bij ons aangeklopt?”

Coppens, die 35 jaar geleden aan de wieg van het stadsfeest stond, stelde begrip te hebben voor de door de pandemie gecreëerde situatie, die de binnenstad een no-go-area maakt voor grote evenementen. “Dat er gekeken wordt naar een alternatief buiten het centrum, strookt volstrekt niet met de doelstelling: Brandersfeesten horen alleen in het centrum thuis en niet daarbuiten", voert hij aan en voelt zich daarbij vast gesteund door een flink legertje stadgenoten.

Dat het centrummanagement lang wachtte met een reactie, had volgens voorzitter Maurice Haverkamp te maken met de steeds wijzigende versoepelingen. "We hebben bewust even afgewacht. Als er na eind mei van alles versneld versoepeld was, hadden op dat moment wellicht voor onze beurt aan de bel getrokken." De verzamelde middenstand, die zich als een in de marge meewerkende partij ziet, maakte zich vooral zorgen over de eisen, die tegenwoordig ("ook buiten corona-tijd") aan het organiseren van evenementen worden gesteld. "Ons leek het het beste om een jaar over te staan. Dat gebeurt dus." Velen noemen het een wijs besluit.

Reurling en zijn mensen gooien nu node alsnog de handdoek, "Na lang en goed overleg met de gemeente", stelt hij. "Samen hebben we bekeken wat de mogelijkheden waren toch iets van de grond te krijgen. Zeker omdat we onszelf later niet verwijt wilden maken op de handen te zijn gaan zitten. De beslissing om het feest te cancelen hebben we uiteindelijk wel zelf genomen." Met de daaraan gekoppelde belofte, dat ze volgend jaar voor een knalfeest gaan zorgen.