Column - Weer wat met water doen

Schiedam - Kor Kegel gaat deze week in z'n column dieper in op de toekomst én geschiedenis van 'Schiedam Waterstad'.



'De oudste havenstad van de Rijnmond heeft het water herontdekt. Ik hoorde Marcel Bregman over het bevorderen van het watertoerisme. Als D66-wethouder gaat hij over de stadspromotie van Schiedam. Het is een goed streven om de openingstijden van de bruggen in de Schie inclusief Lange Haven en Buitenhaven te verruimen en het aanmeren van grotere schepen bij de Nieuwe Maas mogelijk te maken, want dat brengt dagjesmensen naar de Schiedamse winkeliers, de horeca en en de uitstekende culturele voorzieningen.

Ik vind het wel spannend of de Noordvestgracht een duiker krijgt naar de Nieuwe Haven, zodat de fluisterboten en kleine scheepjes een extra rondje kunnen maken, maar de Vlaardingerdijk heeft ondanks de Deltawerken nog een waterkerende functie en een duiker is bij overstroming te klein voor de vinger van Hansje Brinker, dus ik ben benieuwd of het Hoogheemraadschap van Delfland medewerking aan zo’n gat in de dijk verleent. Maar… niets is onmogelijk.

Ik wens wethouder Bregman veel succes en als hij goede dingen doet, hoop ik er nog veel over te schrijven. Toch zit er in zijn enthousiasme iets vorige-eeuws. Het is alsof ik een echo hoor. Na 35 jaar heeft Marcel Bregman zonder het te weten een echoput geopend. Marcel komt uit Urk, hij moet dus iets met water hebben. In 1985 was hij een puber, ongetwijfeld bezig met zichzelf en met de hele wereld, en we kunnen het hem onmogelijk aanrekenen dat het hem ontging dat in Schiedam burgemeester Reinier Scheeres en wethouder Aad Wiegman samen met ONS-directeur Henk Eikenbroek en -voorlichter Mari Dingenouts vormgaven aan Schiedam Waterstad.

Onder het motto ‘Schiedam vaart wel’ kwamen er jachthavens en aanlegsteigers bij, er was een Watersportweekend in 1986 en de eerste Gondelvaart was er in 1987 als onderdeel van de jonge Brandersfeesten. In 1990 was er een fantastische manifestatie in alle Schiedamse binnenhavens, in 1991 verscheen het Havenboek.

De Havendienst was onderdeel van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam (ONS) en de bruggen gingen veel vaker open om de pleziervaart te bevorderen.Er kwamen historische vaartuigen in de Nieuwe Haven. Makelaar Martin de Jager en oud-wethouder Adri Reijnhout richtten Stichting Rondvaarten Schiedam op – ik ben er een paar jaar bestuurslid van geweest – en deze stichting bracht twee fluisterboten in de vaart, de ene gedoopt door Liesbeth List en de andere door Corry Nolet. Het vloeide allemaal voort uit de geestdrift halverwege de jaren tachtig.

Toen ging er wat mis. Er kwamen bruggen bij in de Schie, die een vlotte doorvaart belemmeren, ook omdat elektrische bediening niet werd doorgevoerd. Er kwam de klad in het promoten van Waterstad Schiedam en het gemeentebestuur verloor het zicht op het economisch-toeristisch belang. Zo kan het ineens gaan. Maar met Marcel Bregman komt het weer goed.'