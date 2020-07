Heropening winkel en hervatting stadswandelingen Historische Vereniging Schiedam vanaf 18 juli

Schiedam - Het bezoekerscentrum van de Historische Vereniging aan de Hoogstraat 74A is met ingang van zaterdag 18 juli weer geopend. Loop binnen om een blik te werpen op bijvoorbeeld: boeken en tijdschriften over de geschiedenis van Schiedam (voor de verkoop of ter inzage), een fototentoonstelling over Schiedamse scheepswerven, ansichtkaarten en geografische kaarten en de De Gheyn-puzzel (gebaseerd op de stadsplattegrond van 1598).

De openingstijden zijn

woensdag 10:30 - 12:30 (even aanbellen!)

vrijdag 13:00 - 15:00

zaterdag 12:00 - 16:00

Historische wandelingen Kethel en Schiedam van start op zondag 19 juli

Elke eerste zondag van de maand is er een wandeling in Schiedam en elke derde zondag van de maand is er een wandeling in Kethel. In Schiedam is er de Zwart Nazareth wandeling en de Langs de Vesten wandeling. Kethel heeft maar liefts drie wandelingen: de Dorpswandeling Kethel, de Polderwandeling met St. Jacobuskerk en de Bijdorp- en molenwandeling. Elke wandeling start om 14.00 uur en duurt, afhankelijk van aantal deelnemers en het gesprek onderweg, ca. 1,5 uur.

Aanstaande zondag 19 juli starten we met de Dorpwandeling Kethel. Hierbij wordt verteld over de dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de zelfstandige gemeente Kethel rond 1900. Vertrek is om 14.00 uur bij ’t Oude Raedthuys aan de Schiedamsweg 26. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen 2 euro voor deelname; voor niet-leden is dat 5 euro. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Graag per mail bij Nico de Vries: vrie2023@planet.nl

De data van de overige wandelingen zijn:

2 augustus Langs De Vesten van Schiedam

16 augustus Polderwandeling met St. Jacobuskerk

6 september Hoogstraat wandeling

20 september Bijdorp en molenwandeling

4 oktober Zwart Nazareth wandeling

18 oktober Dorpswandeling Kethel

Corona-richtlijnen RIVM

Alle activiteiten van de Historische Vereniging Schiedam vinden uiteraard plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen.