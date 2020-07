Gemeente wil samenwerking met Schiedamse ondernemer versterken en als het kan 'lokaal inkopen'

Schiedam - De gemeente Schiedam maakt het voor ondernemers gemakkelijker om zaken te doen met de gemeente. Dinsdag 14 juli is daarom op de gemeentelijke website een aanmeldpunt voor alle leveranciers en ondernemers gelanceerd. Ondernemers die zich daar aanmelden komen direct op de leverancierslijst van de gemeente Schiedam. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijke ontwikkeling van een interactief platform voor inkoop.



Wethouder Jeroen Ooijevaar: “We willen graag de samenwerking met ondernemers versterken en waar mogelijk meer lokaal inkopen. Uit gesprekken met ‘nieuwe’ ondernemers bleek dat zij het moeilijk vinden om in beeld te komen bij de gemeente en zo in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook geven zij aan dat ze ‘aanbesteden’ vaak lastige materie te vinden. Om daar verandering in te brengen hebben we op onze website nu een aanmeldpunt voor ondernemers en leveranciers ingericht.”

Bij onderhandse aanbestedingen doet de gemeente vaak zaken met leveranciers waarmee eerder positieve ervaringen zijn opgedaan. Het college heeft uitgesproken graag meer lokaal in te kopen. Dat kan alleen maar als bekend is welke lokale partijen in Schiedam actief zijn en wat zij voor de gemeente kunnen betekenen. Wethouder Ooijevaar: “Partijen waarmee we eerder zaken hebben gedaan worden vaak al uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Om ook anderen in beeld te krijgen, nodigen we nu alle ondernemers uit zich aan te melden, zodat zij ook op de leverancierslijst komen te staan. Zo werkt de gemeente naar een transparantere manier van het selecteren van geschikte leveranciers.”

Vervolgtraining aanbesteden

Veel (met name lokale en kleinere) leveranciers vinden ‘aanbesteden’ lastige materie. Ook blijken de aanbestedingsregels niet bij iedereen bekend of worden ze niet goed toegepast. Soms vallen leveranciers daardoor af. In 2019 heeft de gemeente daarom voor ondernemers een goedbezochte training ‘aanbesteden’ georganiseerd. Die krijgt dit najaar een tweede editie.

De gemeente onderzoekt op dit moment de ontwikkeling van een interactief platform voor inkoop. Daarmee kunnen (lokale) ondernemers met elkaar in contact komen, waardoor innovatieve ideeën en oplossingen kunnen ontstaan. Dit platform komt naast de huidige inkoopplatformen, die alleen voorzien in de communicatie rondom aanbestedingen. Het ontwikkelen van het platform doet de gemeente samen met ondernemers. In totaal 400 ondernemers hebben deelgenomen aan het vooronderzoek. De helft wil graag meedoen aan vervolgonderzoeken.