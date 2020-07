Jubilarissen bij Sint Radboud in het zonnetje gezet

Schiedam - Afgelopen week werden een vijftal muzikanten van muziekvereniging Sint Radboud geëerd vanwege langdurig lidmaatschap. Dat gebeurde op de algemene ledenvergadering die dit jaar vanwege de corona maatregelen niet in het verenigingsgebouw plaatsvond maar in de tegenover liggende Jacobuskerk waar iedereen goed afstand van elkaar kon houden.



Jeanet de Vette (dwarsfluit) en Elly van der Meer (klarinet) zijn 40 jaar lid van Radboud. Rini Olsthoorn (saxofoon) en Anton Holierhoek (basklarinet) doen beide al 50 jaar mee in het orkest. En 1 muzikant werd bijzonder in het zonnetje gezet: Rien Ham. Deze dwarsfluitist en piccolospeler is dit jaar maar liefst 65 jaar lid en dat was natuurlijk een speciale vermelding waard.

Alle jubilarissen kregen naar keuze een speldje van de muziekbond of een ander aandenken inclusief een fraaie oorkonde.