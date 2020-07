'Hoe het publiek kan helpen? Door te komen, te komen en te komen. En te genieten!'

Schiedam - De deuren van Theater aan de Schie gaan open. Dit najaar sieren onder andere Ellen ten Damme, Jeroen van der Boom, Herman van Veen, Van Velzen, Pierre Bokma en Jandino het theaterprogramma van Theater aan de Schie. Woensdag 15 juli komt het aangepaste 1,5 meter-programma voor de maanden september tot en met december online op www.theateraandeschie.nl en vind je in z'n geheel in het Nieuwe Stadsblad.



Het theaterseizoen wordt voorafgegaan met een unieke overzichtstentoonstelling, op het toneel en in de foyer van het theater,van theaterkostuums, rekwisieten en decors van onder andere Evita, My Fair Lady, Karin Bloemen en Kinky Boots. Maandag 17 augustus start de verkoop van dit programma.

Theater aan de Schie presenteert het theaterprogramma voor de maanden september tot en met december, wat geheel coronaproof is. Het theater volgt nauwlettend de 1,5 meter-richtlijnen van het RIVM op. In het najaar 2020 wordt het programma vanaf januari 2021 bekendgemaakt.

Theater-directeur Rob Roos over de 1,5 meter programmering: “Ik maak een groot compliment aan al die Nederlandse theaters, producenten en artiesten die met elkaar in een paar maanden tijd een volledig nieuw programma hebben samengesteld voor het Nederlandse theaterpubliek. Een monsterklus. Ik ben dan ook enorm trots dit unieke en bijzondere 1,5 meter programma te mogen presenteren. Het zijn voorstellingen die anders zijn in opzet, maar kwalitatief misschien nog wel beter. Artiesten en theaters zijn zeer gemotiveerd om het belang van theater te duiden. Nu meer dan ooit. Hoe het publiek ons kan helpen? Daar heb ik een simpel antwoord op: Door te komen, te komen en te komen. En bovenal te genieten van dit mooie programma en alles wat theater u biedt. Welkom in Theater aan de Schie!”

Kijk voor alle info op www.theateraandeschie.nl