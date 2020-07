Gratis patatje van Bram bij Post Scriptum!

Schiedam - Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe roman van Pieter Waterdrinker, genaamd De Rat van Amsterdam, geeft boekhandel Post Scriptum in winkelcentrum Hof van Spaland patat weg. Op zaterdag 18 juli vanaf elf uur krijgt de bezoeker van de boekwinkel een voucher, geldig voor een patat van Bram Ladage, in hetzelfde winkelcentrum.



De actie is zolang de voorraad van de vouchers strekt. Meesterverteller Pieter Waterdrinker behoort tot de voorhoede van de Nederlandse literatuur. De rat van Amsterdam is zijn omvangrijkste, meest ambitieuze roman tot nu toe. De 41-jarige Ruben Katz vertelt hierin vanuit een Nederlandse gevangeniscel over zijn leven. Een onvergetelijk portret van het huidige Nederland en de neoliberale wereld op drift.