'Parkeerproblematiek op de Vlaardingerdijk'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! H. Steenlage heeft een klacht met betrekking tot 'het parkeerbeleid van de gemeente Schiedam'.



'Voor de zoveelste keer is er weer eens geen parkeerplek in de straat, ik heb dit al meerdere malen gemeld maar er wordt niets aan gedaan. Als ik parkeer op het trottoir (omdat er geen parkeerplaats beschikbaar is) krijg ik een boete. Als de parkeerplaatsen worden bezet door grote bedrijfsbussen en betonnen balken wordt hier niets aan gedaan door de gemeente/ handhaving.'