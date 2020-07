Meidenvoetbal PPSC gaat door in de zomervakantie!

Schiedam - In de zomervakantie gaat het meidenvoetbal bij PPSC door! Zeker in deze coronatijd is het fijn dat de meiden wekelijks een balletje kunnen blijven trappen.



Daarom organiseert voetbalvereniging PPSC elke woensdagavond 'zomeravondvoetbal voor meiden', voor de leeftijd 6-19 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging om lekker mee te doen. En voor meisjes die willen kijken of voetbal iets voor hen is, zijn deze laagdrempelige avonden natuurlijk een ideale gelegenheid om daar achter te komen. Trainers van PPSC verzorgen de begeleiding. De inloop is vanaf 18.00 uur. Eind van het partijtje is rond kwart over 7.

De vereniging bevindt zich in het Beatrixpark, direct achter de grote parkeerplaats (Parkweg 419). Meer info via: ppscmeiden@gmail.com, of: www.ppsc.nl