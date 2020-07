petje af gaat door in de zomervakantie

Schiedam - Bij Petje af kunnen kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag ontdekken welke beroepsmogelijkheden, talenten en interesses zij hebben. Voor het eerst gaat Petje af door in de zomervakantie, op vrijdagmiddag. Alle kinderen tussen 10 en 14 jaar kunnen gratis meedoen met Petje af in de zomer!



Bij Petje af vertellen inspirerende gastsprekers over hun werk, je gaat op bedrijfsbezoek, je leert onderzoeken en presenteren en je maakt sportieve en culturele uitstapjes. Petje af heeft groepen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. We verzamelen bij de bibliotheek.

Meld je vóór 17 juli via een mailtje naar waterweg@petjeaf.nl.

Wil je meer weten over Petje af? Volg Petje af Waterweg op Facebook of kijk op de website www.petjeaf.nl/waterweg

Wanneer? Elke vrijdag in de zomervakantie. Start op vrijdag 24 juli.

Hoe laat? Van 11:00 tot 14:00 uur

Waar? Bibliotheek Vlaardingen (Waalstraat 100), Schiedam (Singel 24) en Maassluis (Uiverlaan 18)

Voor wie? Voor alle kinderen van 10 tot 14 jaar in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis

Wat gaan we doen? Inspirerende gastsprekers, leuke workshops en bedrijfsbezoeken! Bijvoorbeeld een workshop fotografie en een bezoek van de dierenambulance.

Wat kost het? Meedoen is gratis. Als je je aanmeldt rekenen we op je komst.

Vervoer? We maken gebruiken van het openbaar vervoer. Wij verzorgen de OV-pas. Let op: Neem zelf een mondkapje mee.

Lunch? Neem zelf een gezonde lunch mee.

Over Petje af

Bij Petje af kunnen kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag ontdekken welke beroepsmogelijkheden, talenten en interesses zij hebben. In zeven blokken van vier lessen per schooljaar, krijgen de leerlingen les van inspirerende gastsprekers van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij gaan op bedrijfsbezoek, leren onderzoeken en presenteren en maken culturele en sportieve uitstapje. Zo vergroten we hun leef- en denkwereld en worden deuren geopend die anders voor sommige kinderen gesloten zouden blijven.

Petje af ontvangt donaties van landelijke fondsen en lokale partners en sponsors. Deelname is hierdoor gratis voor leerlingen; we vragen hun aanwezigheid en enthousiaste deelname.