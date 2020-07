Uitgevlogen ijsvogeltjes bij Poldervaart

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma maakte een heel mooie serie foto's van ijsvogels die inmiddels vanuit de Poldervaart zijn uitgevlogen.



'Afgelopen week zijn er bij de ijsvogelwand nabij de Poldervaart jonge ijsvogels uitgevlogen. Een ware happening om te zien. Het was de tweede keer in dit seizoen dat de ijsvogels hadden gebroed op deze plek. Het uitvliegen vindt meestal in de vroege ochtend plaats. De jonge vogels worden vrijwel direct van de nestplek weggelokt door de ouders met vis aanbieden, waarna de ouder weg vliegt met de vis, en het de bedoeling is dat het jong erachter aan vliegt. Ze worden in de buurt nog een aantal dagen gevoerd door de ouders, en daarna is het de bedoeling dat de jonge ijsvogels een eigen plekje gaan zoeken. Inmiddels zijn de ouders voor de derde keer aan het broeden.'