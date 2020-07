Excelsior20 en HermesDVS maken geen vuist en delven het onderspit

Schiedam - Voor de cricketers van Excelsior’20 en Hermes DVS bleef er op de tweede competitiedag niets aan de strijkstok hangen. Punjab maaide de landskampioen aan de Rotterdamse Zuiderparkweg naar pijnlijk verlies, terwijl Hermes DVS verzuimde Bloemendaal naar adem te laten happen.



(Gerard S. Verver)

Dat 'verzuim' maakte ook deel uit van de analyse van routinier Nick Statham. “Dit hadden we niet uit handen mogen geven", oordeelt hij, nadat de Schiedammers bij 154 all out waren en de bezoekers na 155/8 'handenschuddend' het veld verlieten.

Onnodig

"Onnodig verlies", meent hij. "Mede omdat we twaalf punten weggeven door wijdballen”. Om met een brede smile te bevestigen, dat de umpires ook nog eens geen LBW’s wilden zien. Hermes wel en schreeuwde viermaal “howzat”. Het leverde echter geen wijzende vinger op.

“Natuurlijk: het is een andere competitie. Toch spelen we om te winnen, maar verliezen voelt nu toch wat anders aan. De voorbereiding is overigens behoorlijk intensief geweest. We hebben goed getraind, gefitnessed en hard gewerkt. De inzet was in om de top mee gaan te doen. Nu de vaste buitenlandse inbreng er niet is, doen we het met de eigen mensen. Dat gaat best lekker. Daarom is het jammer, dat er nu niets op het spel staat. Anders hadden we kunnen aantonen, dat we ook zonder die buitenlanders een groep hebben, die voor prijzen kan gaan.”

Jeugdopleiding

Excelsior'20 reisde zonder Roel Verhagen en Sohail Bhatti naar Rotterdam-Zuid en zette de jeugdspelers Matthijs Schewe en Stan van Troost in. "Er zijn nogal wat clubs, die nu door het ontbreken van ingevlogen spelers, door de mand vallen. Neem VOC. Dat heeft nauwelijks jeugd en moet steeds een elftal bij elkaar harken. Gaan ze zondag bij 46 all out. Wij hebben een brede jeugdopleiding. Dat levert steeds weer nieuwe talenten op. Die krijgen nu volop kans aan topcricket te ruiken en op dat niveau ervaring op te doen."

Excelsior'20 ging bij Punjab bij 186 all out. De thuisclub overtrof dat met 192 voor 5.