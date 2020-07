Een mini-bos bij jou om de hoek?

Schiedam - Afgelopen voorjaar is in Groenoord het eerste Tiny Forest van Schiedam aangeplant. Een Tiny Forest is een mini-bos, ongeveer zo groot als een tennisveld. Binnen een jaar leggen de gemeente Schiedam en IVN Natuureducatie nog twee Tiny Forests aan. Buurtbewoners en scholen mogen meedenken over waar een bos het best past. Het bos wordt immers van en voor de buurt én een school in de buurt van het bos.



Het eerste Tiny Forest van Schiedam is op 18 maart aangeplant in Groenoord. Het was de bedoeling dat kinderen van de basisscholen Loep en El Furkan tijdens Boomfeestdag zouden helpen met het planten van bomen. Dat liep anders, omdat de scholen toen gesloten waren wegens het coronavirus. Op een later tijdstip zullen de kinderen de schade inhalen.

Geschikte locaties

Het tweede Schiedamse bos wordt nog dit jaar aangelegd, het derde volgt in het voorjaar van 2021. Voor deze bossen zoeken de gemeente en IVN nog geschikte plekken. Een Tiny Forest kan niet overal worden aangelegd. Soms liggen gasleidingen of de riolering in de weg of is de plek toch te klein. Daarnaast is het heel belangrijk dat er voldoende enthousiasme is van de buurt en van minimaal één omliggende school.

Locatie aanmelden

Bewoners of scholen die graag een Tiny Forest in hun omgeving willen en er een goede plek voor weten, kunnen zich aanmelden als initiatiefnemer. Dat kan via de website van IVN Natuureducatie: www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer. Uit de aanmeldingen worden de 2 meest geschikte en haalbare locaties geselecteerd.

Meer dan 60 Tiny Forests in Zuid-Holland

De gemeente Schiedam is geselecteerd als 1 van 16 Zuid-Hollandse Tiny Forest partnergemeenten die een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Het aantal mini-bossen in Zuid-Holland groeit daardoor tot meer dan zestig.