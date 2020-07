Lego-Challenge van Bibliotheek Schiedam voor jonge bouwmeesters

Schiedam - 'Heb je de bouw van De Korenbeurs in Lego-stenen een beetje gevolgd? We hebben 35.000 stenen gebruikt! Leuk, hè, iets bouwen met je eigen handen?' De Bibliotheek Schiedam denkt dat er nog wel meer jonge bouwmeesters zijn in Schiedam, dus ze hebben een challenge voor je bedacht. Bouw je eigen droom(vakantie)huis in Lego. Je kunt er de hele zomervakantie over doen!



Bedenk een plek waar jij je vakantie wil doorbrengen. Wordt het een boomhut, kasteel, ruimteschip of een strandcabin? Pak je Lego of Duplo erbij en ga aan de slag! Ben je tevreden met wat je gebouwd hebt, maak een foto’s en stuur deze op naar klantenservice@debibliotheekschiedam.nl.

Er zijn een aantal spelregels:

Het bouwwerk moet voldoen aan een van de volgende afmetingen: 32 cm breed x 32 diep x 49 cm hoog of 64 cm breed x 32 diep x 49 cm hoog

Gemaakt van Lego- of Duplo-stenen

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Meedoen tussen 18 juli en 30 augustus

Maak foto’s van alle zijdes van het bouwwerk, 1 overzichtsfoto en 1 detailfoto; maximaal 6 foto’s dus. Foto’s van alle inzendingen worden getoond op onze website.

Vermeld in de aanmelding je naam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres

Een jury onder leiding van de bouwmeesters van De Korenbeurs zal 7 bouwwerken uitkiezen. Deze worden in de vitrines op de eerste verdieping van De Korenbeurs worden tentoongesteld. Kinderen kunnen dan begin september hun stem uitbrengen op hun favoriet. Op zondag 13 september zal de prijsuitreiking plaatsvinden in De Korenbeurs.

Kijk op https://www.debibliotheekschiedam.nl/actueel/LEGO.html voor het laatste nieuws over de Lego-challenge. l