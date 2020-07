'Ouderen hebben favoriete stekkie aan de Maas weer terug!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!? Bart Bos is vandaag opgetogen omdat de werkzaamheden bij het Hoofdplein achter de rug zijn.



'Yes! Eindelijk, eindelijk zijn de herstelwerkzaamheden aan de kademuur-constructie bij het Hoofdplein opgeleverd. Sinds begin mei was het niet mogelijk hier met de auto te komen, maar nog erger voor de veelal, met alle respect oudere gebruikers van de bankjes naast het Schreiershuisje, werd het uitzicht op het water ontnomen door de werkzaamheden. Maar nu het uitzicht weer vrij is waren ongeduldige grijsaards er meteen als de kippen bij om, nu de wolken regelmatig openbreken na dagen regen, te genieten van de eerste zonnestralen en het uitzicht op voorbijgaande schepen vanaf hún favoriete stekkie aan de Maas.

Het was misschien eventjes nagelbijten, maar het wachten wordt extra beloond gezien auto’s (tijdelijk) niet toe zijn gestaan op het Hoofd in verband met overlast, zoals ook het geval is langs de boulevard. Voorlopig nog eventjes genieten dus voor de bankhangers. Ieder nadeel heeft dus echt zijn voordeel... voor sommigen!'