Brandersfeesten slaan jaar over en richten blik op 2021

Schiedam - Er zijn dit jaar in het laatste weekend van september geen Brandersfeesten, noch een alternatief evenement. Het bestuur van de Stichting Brandersfeesten is tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om dit jaar een evenement te organiseren dat Schiedam kan bedienen.



De Schiedamse binnenstad is eind september traditioneel het toneel van het grootste feest van Schiedam. "De binnenstad is dé plek waar de Brandersfeesten thuishoren", zegt Remy Reurling, voorzitter van de Stichting Brandersfeesten. "We hadden de vele tienduizenden bezoekers uit Schiedam en omgeving ook dit jaar weer graag welkom geheten in onze binnenstad. Maar we moeten er ook voor zorgen dat iedereen te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Dat maakt het op dit moment onmogelijk om een dergelijk groot evenement te houden in de historische binnenstad."



Alternatieve locatie

Samen met de gemeente Schiedam en de hulpdiensten heeft de Stichting Brandersfeesten gezocht naar geschikte alternatieve locaties. Met name de mogelijkheden van het Prinses Beatrixpark en het Julianapark zijn uitvoerig bekeken. Reurling: "Die locaties bieden wel mogelijkheden om op een veilige manier een feest te houden, omdat het daar eenvoudiger is om het aantal bezoekers te reguleren. Dat maakt het ook voor de hulpdiensten behapbaar. We hebben dan ook serieus overwogen om voor één jaar uit te wijken naar het Beatrixpark. Het feest zou dan wel veel kleinschaliger van opzet worden. Om het aantal bezoekers te beperken zouden we ook met toegangskaarten moeten werken. Ook zou het evenement een andere naam krijgen. Het zijn immers niet de Brandersfeesten die we kennen."



Juist besluit

Het nieuwe bestuur van de Stichting Brandersfeesten was al volop bezig met de voorbereidingen voor het feest van dit jaar, toen de coronacrisis roet in het eten gooide. Reurling: "Het afgelasten van de Brandersfeesten en alternatieve opties was een moeilijk besluit, maar wel het enige juiste. Het moet een evenement zijn van Schiedam, voor Schiedam. Een feest waar elke Schiedammer zich thuis kan voelen. De Brandersfeesten zijn altijd een verbindend evenement geweest. We hebben ons de vraag gesteld: kunnen we in de geest van de Brandersfeesten een tof feest voor heel Schiedam organiseren in alleen het Beatrixpark? We zijn tot de slotsom gekomen dat het op dit moment niet mogelijk is om een feest te organiseren dat recht doet aan de kernwaarden van de Brandersfeesten."



Volgend jaar

Het bestuur van de Stichting Brandersfeesten gaat nu met dubbele energie aan de slag. Reurling: "Die uitdaging gaan we aan. We hebben als nieuw bestuur de afgelopen tijd veel geleerd. In de afgelopen periode hebben we ook veel goede contacten opgebouwd met de gemeente Schiedam. Die zijn belangrijk voor de toekomst van de Brandersfeesten. Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden. We willen niets liever dan het evenement dat al zo lang bekend staat als 'hét' evenement van Schiedam eer aandoen. Daarom verleggen we onze focus nu naar volgend jaar. Zodat we straks een nóg toffer, inclusiever, duurzamer en Schiedamser feest kunnen neerzetten."