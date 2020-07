Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Tamara Overkleeft zag gisteren een 'indrukwekkende verschijning' opduiken bij Huisman Equipment: 'Vandaag binnen gelopen voor een upgrade van de offshore mast crane bij Huisman Equipment. Indrukwekkende verschijning! Ook bij ondergaande zon!!'



Het in Schiedam gevestigde Huisman Equipment is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van voornamelijk offshore kranen, boortorens en offshore windinstallatie apparatuur, etc. Het bedrijf heeft onder meer vestigingen in Nederland, China, Noorwegen, Brazilië en de Verenigde Staten. Huisman Equipment werd in 1929 opgericht door Mr. M.M. Huisman.