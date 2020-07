Genieten van elegante fladderaars

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten legde een paar elegante fladderaars vast.



'Het is zomer, al zouden we dat de laatste dagen niet zeggen! Zomer betekent voor mij vlinders kijken en fotograferen. Wat te denken van een eikenpage (nee, geen eikenprocessierups), die bij hoge uitzondering met haar vleugels open zat, of de kleine vuurvlinder die in de vroege ochtend dronk van het vocht in het gras, of een bruin blauwtje die prachtig op een halm voor mij poseerde. De komende weken kunnen we weer genieten van deze fladderaars.'