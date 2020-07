Antiterrorisme-oefening op het vliegveld

Schiedam/Rotterdam - Speciale eenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben woensdagavond 8 juli een levensechte oefening van een incident in een vliegtuig op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) uitgevoerd. Tegen 19.00 uur werd een schietincident als scenario gemeld waarna de oefening in de voor hen civiele omgeving begon.



De Dienst Speciale Interventies oefent regelmatig en op verschillende locaties om voorbereid te zijn op incidenten. Nu dus op het vliegveld in Rotterdam. De antiterrorisme-oefening was een samenwerking tussen Rotterdam The Hague Airport, Transavia, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Speciale Interventies (DSI). De oefening is voorbereid met de afdeling Security, Safety & Support afdeling van Rotterdam The Hague Airport.

“Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dat doen we als luchthaven altijd in samenwerking met partners, zoals de DSI en de Koninklijke Marechaussee. .Daarom is het goed dat er op scenario’s van incidenten geoefend wordt. Wij werken hier graag aan mee en dragen we bij aan een veilige luchthaven voor onze passagiers en de mensen die hier werken,” zegt RTHA-manager Houdijn Hardenbol erover