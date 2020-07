'Wordt het nog wat met de panden aan de Buitenhavenweg?'

Schiedam - Bart Bos kijkt naar de vervallen panden bij de Buitenhavenweg en vraagt zich af of die ooit nog worden opgeknapt en eventueel een nieuwe functie kunnen krijgen.



'Wie de troosteloze aanblik van de voormalige Sodafabriek langs de Buitenhavenweg bekijkt ziet dat het erop lijkt dat de monumentale pakhuizen de strijd tegen het verval aan het verliezen is. De in 2015 overleden markante Schiedammer Ton van Adrichem (De Rooie Koffer) heeft het ooit op het nippertje van de sloop gered door het voor een symbolische prijs van 1 euro over te nemen van de gemeente, nadat het vanaf 1975 leeg heeft gestaan, met de intentie deze te herontwikkelen waarna herstel in gang leek te zijn gezet.

Nu lijkt echter het tegenovergestelde een feit te zijn.

Wellicht was en is de sloophamer de beste oplossing, ware het niet dat hiermee nog een stuk Schiedamse geschiedenis uitgewist wordt dat je nooit meer terugkrijgt zoals dit in het verleden te vaak is gebeurd. Door er met de sloophamer doorheen te gaan blijven er alleen nog maar verhalen en herinneringen over aan de roemruchte Sodafabriek zonder beeld. Aangezien het al ruim 200 jaar, inclusief twee wereldoorlogen, heeft overleefd zal het nog wel even overeind blijven, dus is er nog tijd om na te denken wat te doen met dit monumentaal gebouw, maar hoelang?'