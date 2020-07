Dansen op bruiloft, mag dat nou wel of niet?

Schiedam - Er bestaan grote verschillen in het beleid dat gemeenten hanteren rondom dansen op een bruiloft. Deze verschillen vloeien vooral voort uit onduidelijkheid vanuit het RIVM. Dit en meer blijkt uit een rondgang door ThePerfectWedding.nl langs het RIVM, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en vier grote gemeenten in Nederland.



Navraag bij het RIVM schept duidelijkheid: “Dansen op een bruiloft mag, ook binnen. Belangrijk is alleen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Uiteraard kunnen het bruidspaar en andere bij elkaar horende gasten wel dichter op elkaar dansen.” Het Ministerie van Justitie en Veiligheid benoemt per mail zwart op wit diezelfde richtlijn.

Gemeenten gaan uit van RIVM, maar dansen mag vaak niet

Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven geven aan dat zij uitgaan van de geldende richtlijnen van het RIVM. Toch geven de gemeenten aan dat dansen binnen in een eet- en drinkgelegenheid - waaronder ook trouwlocaties vallen - niet is toegestaan.

Deze richtlijn wordt aangehouden zolang het RIVM geen statement naar buiten brengt dat binnen dansen op een bruiloft nadrukkelijk wél is toegestaan. Dansen in de buitenlucht mag in de drie gemeenten al wel, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

De gemeente Utrecht is, van de onderzochte gemeenten, de enige die dansen tot nu toe toestaat. Zowel binnen als buiten mogen bruidsparen met hun gasten dansend feestvieren. Daarbij geldt uiteraard wel dat gasten altijd 1,5 meter afstand moeten houden tot mensen van buiten het eigen huishouden.

Veel onduidelijkheid in Rotterdam

Er is veel verwarring over de regelgeving bij dansen op een bruiloft, blijkt ook uit de ervaringen van bruidsparen die in Rotterdam trouwen. Een bruidspaar merkt bijvoorbeeld dat er binnen de gemeente veel onduidelijkheid heerst: “Iedereen zegt weer iets anders en niemand van de gemeente wil hierover iets op de mail zeggen, waardoor wij nog steeds geen keuze hebben kunnen maken.”

Andere bruidsparen gaan uit van wat de beheerder van hun trouwlocatie adviseert. Zo geeft het ene Rotterdamse bruidspaar aan dat ze volgens hun locatie nog niet mogen dansen, terwijl een ander bruidspaar uit dezelfde stad dansen wél toestaat op hun trouwfeest in juli.

Eric van Abbe van het Schielandshuis in Rotterdam geeft aan dat op zijn locatie voorlopig geen dansfeesten gehouden worden: “Zolang de 1,5 meter afstand van kracht blijft, is het al dansend niet haalbaar om deze afstand te bewaren. De locatiehouders worden dan beboet, niet de gast."

Aanpak verschilt ook bij kleine gemeenten

In kleinere gemeenten wordt door eigenaars van trouwlocaties verschillend omgegaan met dansen op bruiloften. In de gemeente Haarlemmermeer mag bijvoorbeeld wel gedanst worden op een feest, terwijl dit in Vlaardingen nadrukkelijk niet mag.

