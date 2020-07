Stadsderby Feyenoord-Sparta in eerste speelronde van 'Eredivisie comeback-maand'

stadsderby feyenoord sparta in eerste speelronde van eredivisie c

Rotterdam - Feyenoord opent de zogenaamde 'Eredivisie comeback-maand' met een wedstrijd tegen Sparta op 9 augustus. En ja, er is publiek welkom.



De hele maand augustus oefenen ere- en eerstedivisieclubs tegen elkaar onder de noemer ‘FOX Sports Eredivisie Comeback’. Feyenoord en Sparta beginnen dus met de stadsderby. Op 16 augustus speelt de club van Zuid nog eens thuis, tegen FC Twente. De Kasteelheren gaan 27 augustus naar Waalwijk voor een potje tegen RKC. Excelsior treedt 19 augustus aan tegen Helmond Sport.

Het AD meldt dat alle oefenduels in het stadion van de thuisspelende club zijn en publiek welkom is. Voor de clubs is het een manier om allerlei maatregelen in coronatijd uit te testen. Op 1 augustus openen FC Utrecht en AZ - onder voorbehoud uiteraard - de Eredivisie comeback-maand.

