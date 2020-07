Schiedams vuurwerkverbod per 2021 definitief!

Schiedam - In maart diende GroenLinks Schiedam de motie Schiedam Vuurwerkvrij in, samen met Progressief Schiedam en Fractie van Dijk. Oud en Nieuw, zeggen de betrokken partijen, moet een veilig en leuk feest zijn voor alle Schiedammers.



In een toelichting zegt GroenLinks Schiedam: 'Dat is het nu niet en we hebben in vele vurige pleidooien herhaald: vuurwerk is verschrikkelijk slecht voor de gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu. En dan hebben we het nog over als alles goed gaat, maar helaas is daar in Schiedam geen sprake van. Iedere jaarwisseling komen de openbare orde en veiligheid in het geding. Begin dit jaar deed de raad dankzij ons een principe-uitspraak: wij willen een vuurwerkverbod. Met de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wijziging die vandaag is ingestemd, wordt dit verbod per 2021 werkelijkheid.'

Sandra Mantingh (GroenLinks): “Het is eindelijk zo ver! Met deze APV-wijziging wordt een door GroenLinks Schiedam lang gekoesterde wens werkelijkheid: een vuurwerkverbod in Schiedam. Door Corona moeten we nog een jaartje geduld hebben, maar dat verbod, dat is er!”

Onze motie vroeg naast om een afsteekverbod ook om een of meerdere feestelijk alternatieven voor het thuis vuurwerk afsteken. Deze alternatieven worden dit jaar zo goed als onmogelijk vanwege Corona. Dit komt onder andere door alle de maatregelen rondom covid-19 en in het bijzonder de 1,5meter-regel.

GroenLinks Schiedam diende daarom gisteravond samen met de andere partijen die voor de motie stemden in maart, een amendement mede in om het vuurwerkverbod per 2 januari 2021 in te laten gaan. 'Dit geeft de gemeente, en de Schiedammers, de tijd en ruimte om vanaf volgend jaar een prachtige nieuwe invulling geven aan onze jaarwisselingen. Zo werken we gezamenlijk toe naar een veilige jaarwisseling maar bovenal: een leuk feest voor alle Schiedammers!'