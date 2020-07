'Brandersfeesten hoort bij de bron, de Lange Haven en het historisch centrum'

Schiedam - Het Centrummanagement betreurt het dat de Brandersfeesten niet door kunnen gaan in de binnenstad, juist nu ondernemers dit soort extra impulsen zo goed kunnen gebruiken.

“Natuurlijk is het te begrijpen dat we onder deze omstandigheden geen massa's publiek kunnen ontvangen met inachtneming van de 1,5 meter regel”, zegt Kitty Buijtendijk. “We hopen alleen niet dat hiermee het grootste evenement van Schiedam de binnenstad uit gaat. Dit feest, dat thuishoort bij de bron, de Lange Haven en het historisch centrum, is een traditie die wij als ondernemers graag in ere houden."

Tijdens de afgelopen periode hebben veel ondernemers hun inkomsten zien teruglopen, terwijl hun lasten doorliepen. De nodige regelingen boden uitkomst en ook de acties van het Centrummanagement om vooral lokaal te kopen, hielpen om het hoofd boven water te houden.

Grote evenementen kunnen nog niet worden georganiseerd, ook de Brandersfeesten dus niet. Het feest waar alle horeca en winkels elk jaar hun steentje aan bijdragen en met bijzondere acties vaak extra publiek aantrekken.

De voorzitter van Schiedam Centrum Maurice Haverkamp heeft begrip voor het besluit van de burgemeester in deze bijzondere periode, maar maakt zich ook zorgen: "De vraag is nu, hoe zorgen we ervoor dat de Brandersfeesten in de aankomende jaren blijft waar het thuishoort, in onze binnenstad."