eeuwenoude eendenkooi in midden delfland is weer open voor bezoek

Regio - De eendenkooi Het Aalkeetbuiten is weer open voor het publiek. Tijdens rondleidingen van Natuurmonumenten ontdek je hoe hier vroeger eenden werden gevangen voor consumptie. Boswachter en kooiker Gerard van Winden: “De meeste mensen denken alleen aan een kooi. Maar de eendenkooi is eigenlijk een slim ingericht stukje natuur, om in het wild levende eenden te vangen.”

De eendenkooi Het Aalkeetbuiten is helemaal in originele staat hersteld. Hier kun je nog zien hoe het er vroeger uitzag en hoe de eenden via vangpijpen gevangen werden. “Bij de eendenkooi hoort een interessant verhaal”, legt van Winden uit. “Met een getraind kooikershondje werden de nieuwsgierige eenden de kooi in gelokt. Hierbij was absolute stilte enorm belangrijk.”

Eendenkooien vormen een oud en typisch Nederlands verschijnsel. Ooit waren er in Nederland zo'n 1000 eendenkooien. Nu zijn er nog ruim 100 over, waarvan de helft in goede of redelijke staat. In Midden-Delfland zijn er nog drie eendenkooien, waarvan 2 in beheer van Natuurmonumenten. In eendenkooi Het Aalkeetbuiten worden excursies gegeven, in eendenkooi Schipluiden worden nog daadwerkelijk eenden gevangen - niet voor consumptie, maar voor wetenschappelijk onderzoek.

De gidsen van Natuurmonumenten zullen voor het eerst in 4 maanden weer bezoekers meenemen door de eendenkooi. Natuurlijk worden bij de excursies ook de geldende richtlijnen omtrent het coronavirus in acht genomen. Vooraf boeken is noodzakelijk en kan via www.natuurmonumenten.nl/delfland.