Begeleide stadswandelingen in de vakantie voor kinderen uit groep 6, 7 en 8

Schiedam - Wist je dat de boom voor het Schiedamse stadhuis, midden op de Grote Markt, de boom is waarin juffrouw Minoes klimt uit de gelijknamige film? Deze zomer kunnen kinderen uit groep 6, 7 en 8 iedere maandag een stadswandeling maken door het Schiedam van Annie M.G. Schmidt.



Het Historisch Inspectie Team (HIT), bestaande uit Tijs, Nour, Tess, Kyle en Isabella, willen graag alles te weten komen van de geschiedenis in Schiedam. Gelukkig zijn er genoeg sterke geschiedenisverhalen te vinden in deze stad. Zo kunnen we ook meewandelen met de bekende kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt.

Iedere maandag om 10.30 uur start de wandeling achter de Korenbeurs onder begeleiding. De route loopt langs plaatsen die een rol speelden in het leven van Annie M.G. Schmidt en door het decor van de film Minoes die is opgenomen in Schiedam. Annie woonde zelfs twee keer in Schiedam. de eerste keer woonde ze in bij een gezin aan de Lange Haven nummer 111. In die tijd was ze stagiair bij de Bibliotheek Schiedam. Ze bleef niet lang, in 1934 vertrok ze weer om in Rotterdam en Vlaardingen als bibliothecaresse te gaan werken. Daarna ging ze het avontuur tegemoet, ze verhuisde ze naar Amsterdam. Annie kwam nog een keer terug naar Schiedam, in 1948. Ze was hoteldebotel verliefd en had een baan als journaliste aangenomen in Rotterdam. Zo kon ze vaker bij haar geliefde in de buurt zijn.

Ze vond een huis aan de Lange Nieuwstraat met uitzicht op het Plantage Park. Maar ze bleef niet lang, want ze miste haar leven in Amsterdam. Er wordt verteld dat ze altijd met veel plezier terugdacht aan haar tijd in Schiedam. Het stadje Killendoorn uit Minoes lijkt dan ook verdacht op de stad aan de Maas. Voor de film Minoes is er niet alleen gefilmd in de straten en stegen van Schiedam; ook de daken van de huizen aan de Hoogstraat en de Lange Haven schitteren in de film.

Deze HIT-krantwandeling is een gezamenlijk initiatief van De Kleine Ambassade, het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam. Kinderen dienen zich van tevoren op te geven voor deelname via de website (www.debibliothekschiedam.nl). Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 12 kinderen per wandeling mee. De wandeling vinden plaats op maandag (20-07/27-07/03-08/10-08/17-08/24/08) om 10.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.