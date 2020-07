Schiedam vergeet EuroStars 2 in laatste inning over kling te jagen

Schiedam - Dat de gehalveerde honkbalcompetitie slechts voor de spreekwoordelijke eer gespeeld wordt en geen kampioenen of degradanten oplevert, is voor Schiedam-coach Linsly Laker geen reden om geen doelen te stellen. “Als ik sport wil ik alles winnen.”



(Gerard S. Verver)

Toch ging de winst hem en zijn mannen zondag in de eerste door de bond op het programma gezette oefenwedstrijd tegen de routiniers van Euro Stars 2 nipt aan de neus voorbij: 10-11. En dat, terwijl de zege in de laatste inning, met drie man op de honken en de ene na de andere honkslag, voor het oprapen lag. Totdat weer een enorme klap een vangbal en de derde nul werd. Laker hield er echter geen humeur in mineur aan over. Het was de eerste keer, dat hij de groep zag optreden. “We begonnen best wel goed, maar je zag ook dat het ze nog aan ritme ontbrak. Ik ben blij met wat ik gezien heb. Dat kan alleen maar beter worden.”

Jeugd opleiden

De in december vorig jaar naar hier gekomen Laker was in thuisland Curaçao “al mijn hele leven lang met honkbal bezig” en meldde zich eigenlijk alleen in Bijdorp om zijn zoon op het honkbalspoor te zetten. “Het is voor een club zo belangrijk om jeugd goed op te leiden en zo voor opvolging te zorgen. Dat doen ze goed bij Schiedam.” Van het één kwam daarna het ander: “We raakten langs de lijn in gesprek. Kwam mijn honkbalverleden ter sprake en zat ik al snel aan tafel bij het bestuur, dat nog een coach zocht.” Vervolgens dook het virus op en werd de training opgeschort. “Er is nog best het nodige werk aan de winkel. We hebben de laatste weken slechts eenmaal per week getraind. Te weinig. Dat gaan we snel opvoeren naar tweemaal.” Zondag reist de groep naar Utrecht voor een oefenduel tegen Domstad Dodgers, Daarna volgt de zomerstop ("maar we willen nog wel enkele oefenwedstrijden spelen") en begint de competitie in het weekeinde van 3 en 4 augustus.

Nat wicket

Een te nat wicket bezorgde cricketlandskampioen Excelsior’20 een ongewenste rustdag. Wel hebben de mannen van captain Tom Heggelman vrijdagavond oud-Excelsior de les gelezen. 20 overs leverden 221 runs op, terwijl de veteranen niet verder kwamen dan 74. Zondag volgt in Rotterdam de kraker tegen Punjab.

In Amsterdam stopte Hermes DVS thuisploeg VVV bij 123 (all out). De Schiedammers kwamen wat moeizaam op gang (35 voor 4 in 7), maar herstelden zich en leverden op weg naar winst geen wickets meer in. Bloemendaal is zondag in Harga de volgende opponent.