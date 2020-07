Speuren, rondvaart en hyenakeutels...

Schiedam/Regio - In en rondom informatiecentrum FutureLand is tijdens de zomermaanden genoeg te beleven. Hier staat het allemaal voor je op een rijtje!



Maak met het hele gezin een rondvaart of rondrit door de havens van Maasvlakte 2. Voor kinderen zijn er verschillende knutselworkshops. In de tentoonstelling ‘De Haven WERKT!’ ontdek je welke leuke banen er in de haven zijn voor gouden handen en slimme koppen. Tijdens de fotografieworkshop krijgen deelnemers bruikbare tips op een betoverende havenplaat te schieten. Combineer je bezoek aan FutureLand met een fossielenexpeditie of ga zelf op pad met de speurtocht op het Maasvlaktestrand.

Beeldend kunstenaar en kunstdocent Joanna Smolarz (Kunstatelier het Kruithuis) geeft tijdens de zomervakantie op woensdagen en zaterdagen verschillende workshops voor kinderen. Ze beschildert met verschillende technieken - zoals aquarel, acryl, potlood en viltstiften - stenen die zij zelf verzamelt op het Maasvlaktestrand. Ook kunnen er kijkdozen worden gemaakt en is er de mogelijkheid een echt doek te beschilderen.



De workshops zijn gratis en worden op woensdagen en zaterdagen afwisselend aangeboden tussen 11.00 en 16.00 uur. Aanschuiven kan op elk gewenst moment, maar wel binnen het tijdslot waarvoor je gereserveerd hebt. Reserveer een (gratis) ticket met tijdslot via de website www.futureland.nl. Hier vind je ook alle data.

Wil je speuren op het Maasvlaktestrand? Haal je speurtocht op bij FutureLand en ga zelf op pad naar duin en strand en leer alles over de dieren en bedrijven in de omgeving. Misschien zie je wel een zeehond of zandhagedis! Tip: neem je verrekijker mee. De gratis speurtocht is – tijdens openingstijden - af te halen bij FutureLand.

Onder leiding van ervaren fossielenspeurder Walter Langendoen worden op een aantal woensdagen en zondagen strandexcursies georganiseerd in de zomervakantie. Op het Maasvlaktestrand leert Walter je waar je bij het zoeken op moet letten om de archeologische en paleontologische schatten die het strand rijk is te vinden. Ook vertelt hij je wat je hebt gevonden. Walter zoekt dagelijks fossielen op het Maasvlaktestrand. Zijn verzameling van duizenden vondsten omvat inmiddels gefossiliseerde hyenakeutels, mammoetbotten, woelmuiskiesjes en nog veel meer. Voor meer informatie en reserveren zie www.futureland.nl.

Op zaterdag 8 augustus van 17.00 – 20.00 uur organiseert FutureLand een fotografieworkshop van André Nijenhuis. Als deelnemer aan de workshop ga je aan de slag met het bijzondere decor van het nieuwste havengebied van Rotterdam. Deze speciale editie vindt plaats aan boord van de FutureLand Ferry, het rondvaartschip van het informatiecentrum.



Er is ook elke dag een presentatie over de highlights van Maasvlakte 2 en de Rotterdamse haven. Van de aanleg en inrichting van het nieuwe havengebied, tot ontwikkelingen in heel de haven zoals nieuwe bronnen van energie en innovaties zoals slimme digitale toepassingen. De (gratis) presentatie vindt plaats in de filmzaal op de begane grond en duurt ongeveer 35 minuten.

Op de tentoonstelling De Haven WERKT! is te zien wat er nodig is om de haven als onze economische motor te laten draaien. Ontwikkelingen als robotisering, gebruik van big data en nieuwe energiebronnen vragen om bestaand én nieuw talent. Kom meer te weten over trends, havenbanen van de toekomst en speel de beroepskeuzegame!

Meer info en (verplicht) reserveren op www.futureland.nl.