‘Coroninklijke’ lintjes na vertraging alsnog uitgereikt

Schiedam - Ze zaten vrijdagochtend 3 juli allemaal in de foyer van Theater aan de Schie: de acht decorandi die 24 april jl. al telefonisch van burgemeester Lamers hadden gehoord dat het Zijne Majesteit had behaagd hen het eremetaal toe te kennen. De foyer was ‘coronaproof’. Op de tafels stonden vaasjes met een oranje roos, het kopje koffie werd gereserveerd met een gebakje met lintjesdecoratie en een spritskoekje met afbeelding van onze koning en koningin.



(Kathy Huitema)

Burgemeester Cor Lamers sprak de aanwezigen allerhartelijkst toe: ‘U krijgt een lintje voor uw vrijwilligerswerk. U bent iemand die zich inzet ten bate van de samenleving.’ Vervolgens roemde de burgemeester de kenmerken van de vrijwilliger: vriendelijk, bescheiden, heeft het hart op de goede plek, is onbevangen, onbaatzuchtig, gemotiveerd, sociaal, cijfert zichzelf weg en staat altijd klaar voor een ander in goede en slechte tijden.

Om deze reden werden dit jaar acht personen in Schiedam koninklijk onderscheiden. Zeven van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw Cora van Campenhout–Alarcon, mevrouw Corrie Ooijkaas–Andriesse, mevrouw Gerda Torenvliet–Boele, mevrouw Hanneke Guijt–Drenth, de heer Martin Hermans, de heer Bas van Houte, de heer Koos Scheijbeler.

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd de heer Jos Heggelman. Hij zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor de cricketsport en de ontwikkeling daarvan. Dat doet hij zowel in Schiedam bij Excelsior 20 als op landelijk niveau. Jos Heggelman: ‘Ik ben zelf nog het meest verbaasd dat ik deze hoge onderscheiding kreeg uitgereikt. Ik zat in april op mijn balkon te genieten van het voorjaarszonnetje toen burgemeester Lamers mij telefonisch vertelde dat ik werd geridderd. Mijn enige reactie was: ‘Oh…’ Ik werd iets spraakzamer toen mijn vrouw Marjo en Luuk van Troost, cricketvoorzitter van Excelsior'20, het balkon betraden met een glas champagne en een toost uitbrachten op mijn benoeming.’

Lintjesregen 2020 was vanwege het coronavirus anders dan voorgaande jaren. Een andere locatie, een beperkt aantal mensen en niet de burgemeester spelt het lintje op maar bij wijze van uitzondering werd dit gedaan door de partner van de gedecoreerde. De toost op de gedecoreerden bleef het zelfde. Burgemeester Lamers hief het glas met oranjebitter van Schiedams Koninklijke distilleerderij de Kuyper.

Vóór 15 juli aanmelden



Wilt u iemand in aanmerking laten komen voor een Koninklijke onderscheiding? Dat kan! Omdat aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een lange procedure verbonden is, moet een dergelijke aanvraag vóór 15 juli 2020 bij de burgemeester zijn ingediend.