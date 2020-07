Prachtige docu Leonard Cohen in Wenneker Cinema

Schiedam - Deze week draait de docu Marianne & Leonard: Words of Love in Wenneker Cinema.



In 1960 was het Griekse eiland Hydra het decor voor de ontluikende liefde tussen Marianne Ihlen en Leonard Cohen. Ze maakten deel uit van een groep buitenlandse artiesten, schrijvers en muzikanten die zich daar verzameld hadden. De film volgt hun relatie vanaf het begin tot de tijd waarin Leonard een succesvolle muzikant werd en toont de impact van zijn carrière. In niet eerder vertoonde beelden zien we de hoogte- en dieptepunten van Leonard’s muzikale loopbaan én de muze die Marianne was. De relatie hield geen stand, maar het liefdesverhaal zou de rest van hun leven doorgaan. Marianne en Leonard stierven drie maanden na elkaar in 2016.

(VS, 2019, documentaire, 102’)

Regie: Nick Broomfield

Met: Leonard Cohen (zichzelf), Marianne Ihlen (zichzelf)

DO 9 juli – 20:00

VR 10 juli – 20:00

ZA 11 juli – 20:00

WO 15 juli – 20:00

Kaarten uitsluitend online verkrijgbaar op www.wennekercinema.nl

Wenneker Cinema, Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam