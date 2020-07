Stedelijk Museum Schiedam gaat actief met corona-crisis om

Schiedam - Als er één museum in Nederland is dat op allerlei manieren met de corona-crisis bezig is, dan is het wel het Stedelijk Museum Schiedam. Denk dan niet aan het eenrichtingverkeer en de bewegwijzering, want die zie je sinds de heropening in alle musea, galeries en sportcentra. Het Schiedamse museum doet meer en gaat actief met de crisis om. Het laat opnieuw zijn sociale engagement zien.



(Door Kor Kegel)

Het begon er al mee toen het museum aan kunstenaars uit Schiedam en omgeving vroeg om ‘troostkunst’ te maken, om de mensen tijdens de lockdown een teken van hoop mee te geven. Overal in de stad kwamen die lichtpuntjes op posters te hangen. Troostkunst werd ineens een nationaal begrip. Vervolgens gaf het museum aan Margi Geerlinks de opdracht om Schiedammers in coronatijd te fotograferen. Margi heeft een galerie aan de Hoogstraat 158. Ze is vooral bekend door haar fotografie van de menselijke emotie. Zo volgde ze de dementerende moeder van Hugo Borst; de foto’s van ‘Ma’ waren eerder in het museum aan de Hoogstraat 112 te zien.

Voor het coronaproject fotografeerde ze verdriet en onzekerheid, ook mooie momenten van veerkracht en verbondenheid. Ze ging langs Schiedammers met een vitaal beroep, onder wie een leerkracht, een vuilnisman en een huisarts. Ze observeerde zorgmedewerkers en een uitvaartbegeleider. Ook Sumeyra van mini-supermarkt Altin Basak aan de Lorentzlaan. Daar moest Sumeyra echt voor de winkeldeur gaan staan om te voorkomen dat er te veel klanten tegelijk naar binnen gingen. “Dat was heel bijzonder om mee te maken. Wij zijn ook gewoon een belangrijke sector, we worden gezien! Maar ik hoop dat het weer normaal wordt,” vertelde Sumeyra aan Margi Geerlinks. Het resultaat van de ‘coronafotografie’ is sinds maandag 1 juni in het Stedelijk Museum Schiedam te zien in de expositie ‘Achter de stilte van corona’. Het museum neemt een selectie van de foto’s op in de collectie, die rijk aan beeldende kunst is en gaandeweg ook een stevige maatschappelijke poot krijgt.

Coronavoorwerpen

Daarna ging het museum op zoek naar Schiedamse ‘coronavoorwerpen’. Wat dat zijn? Mondkapjes, rubberen wegwerphandschoenen. Of de boodschappentas die je bij je buurman in quarantaine bracht. Ineens kan die tas een icoon van de coronacrisis zijn. “De uitbraak van Covid-19 is een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. We zijn ook een historisch museum en we willen die gebeurtenis zo goed mogelijk vastleggen,” zegt Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis van het Stedelijk Museum Schiedam. Geschiedenis schrijf je doorgaans achteraf, maar het museum wilde bovenop het heden zitten om latere generaties te laten zien hoe het was.

Dus deed Merel de oproep om aan de coronamaatregelen gerelateerde attributen te ‘nomineren’ voor een tentoonstelling hierover. Michel van Gageldonk reageerde als een der eersten. Hij nomineerde zijn springtouw. Michel kocht het tijdens de lockdown. “Tien minuten springen per dag doet wonderen en is verrassend leuk,” zegt hij. Door het thuiswerken bewoog hij minder, sporten was beperkt mogelijk en hardlopen te eenzijdig. Vandaar het springtouw. Nu wordt het mogelijk onderdeel van de museumcollectie.Eind dit jaar maakt het museum bekend welke coronavoorwerpen het verhaal van de uitbraak van het coronavirus vertellen en in de collectie komen.

Nadat het kabinet per 1 juni de coronamaatregelen versoepelde, heeft het Schiedamse museum toch al stevig ingezet om weer publiek te verwelkomen. Eerst moest dat nog op afspraak, maar nu kunnen bezoekers weer gezamenlijk naar binnen – op voorwaarde van de onderlinge anderhalve meter afstand. Het museum haakte op zaterdag 20 juni in op Wereldvluchtelingendag met kunst van Robin Kolleman; ze was diep geraakt door het lot van vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken.

Kamerplanten

Sinds maandag kunnen vakantiegangers hun kamerplanten naar het museum brengen, zodat ze verzorgd worden en ook een leuke tijd hebben. Op het museumplein komt volgende week een kas te staan, waar je planten en stekjes kunt ruilen met andere liefhebbers. De kas beschermt tegen regen, wind, zon en vogels. Te zien zijn ook de nieuwste aankopen: twee schilderijen van Esiri Erheriene-Essi met een Afro-look die ook aan het coronaviron doet denken, en een schilderij van Jenny Boot, ‘Back girl with pearl’, een ode aan het zeventiende-eeuwse meesterwerk van Johannes Vermeer. Het museum kocht met het Heerlense museum SCHUNCK een met rookbommen vervaardigd kunstwerk van Navid Nuur.

En als het zaterdag 25 jaar geleden is dat Srebrenica viel, legt Peter Koole een bloem onder een van zijn schilderijen hierover in het museum. Ze zijn te zien in een zaal waar het gaat over het wereldnieuws: vluchtelingen, Trump, Poetin. Daarna verhuizen deze doeken van de expositie ‘Realisme nu’ naar de Laurenskerk in Rotterdam. Bijzonder is de tentoonstelling van Zoro Feigl, die vogelzwermen omzet in beeldende kunst. En als vast onderdeel van het museumbeleid kunnen we weer werken van CoBrA zien. Het Stedelijk Museum Schiedam – het enige waar je een gratis toegangskaartje krijgt in ruil voor een wederdienst – komt nog goed uit de verf tot het eind dit jaar een poos dichtgaat voor een renovatie.

Meer info via www.stedelijkmuseumschiedam.nl