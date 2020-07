’t Groen neemt afscheid van de 'lichting corona': 'Jullie komen er wel'

Schiedam/Vlaardingen – Na de viering van het honderdjarig bestaan in september had het Groen van Prinstererlyceum zich wel verheugd op een swingend schoolseizoen, maar het coronavirus veranderde de hele planning. School dicht, thuis studeren, onderwijs op afstand. En toch kon donderdag een enthousiaste diploma-uitreiking plaatsvinden in de Stadsgehoorzaal.



(Kor Kegel)

’t Groen staat in Vlaardingen, maar het is in die honderd jaar steeds meer een streekschool geworden, vooral met leerlingen uit Schiedam en Maassluis en sinds de opening van de metrolijn via de Beneluxtunnel in 2002 ook uit Pernis. Veel van de geslaagden waren niet voor het eerst in de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg in Vlaardingen, want ’t Groen houdt er veel feestelijke bijeenkomsten met leerlingen, docenten en andere medewerkers.

Willy van Bree-Kreeft, docent maatschappijleer, presenteerde een groot deel van de diploma-uitreiking. Bevlogen sprak zij: “Wat jullie ook gaan doen… misschien meteen studeren, misschien een tussenjaar, misschien eerst een jaartje werken… wat jullie ook doen, jullie zijn van de lichting Corona. Jullie hebben een vreemd jaar achter de rug. Minder naar school, meer thuis werken… meer discipline opbrengen… maar het is jullie gelukt. Jullie zijn geslaagd! Jullie hebben het doorstaan. Wat jullie hierna ook gaan doen, jullie komen er wel.”

De donderdagmiddag en -avond verliepen in acht sessies, twee mavo, vier havo en twee vwo, met een prachtige score aan geslaagden: 95 procent van de mavo, 98 procent van de havo en 100 procent van het vwo. Sterren zijn het. Op een filmpje zweefden de sterren van ’t Groen aan het firmament, terwijl ‘A Sky full of Stars’ door de speakers klonk. Er waren videobeelden met felicitaties van directeur Harry Chambone.

Hoogtepunten waren de voor de leerlingen opgenomen Zoomsessie waar de docenten hen toezongen met ‘I’ll stand by you’, naar The Pretenders (1994), de door docenten gemaakte TikTok-video’s en het slotlied, ook tevoren opgenomen.‘Weet je hoe het danst zonder mij’, gezongen door Erik van der Vlis en zijn dochter oud-leerling Lieke met drone-opnames van het hele docentenkorps op het sportveld van ‘t Groen, was ontroerend en hartverwarmend. Het gaf aan dat de samenwerking nu stopt en de gediplomeerden klaar zijn voor de nieuwe stap. Maar dat docenten en leerlingen elkaar in het hart gesloten hebben, was wel heel erg voelbaar.