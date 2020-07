Column - Corona-kilo's moeten eraf

Schiedam - Joke Ballijns kijkt ook deze week weer rond in Schiedam en ziet dat het leven in beweging komt. En dat is nodig ook, want die extra corona-kilootjes moeten er wel af natuurlijk.



Zo langzamerhand gaan er hier en daar weer wat activiteiten beginnen, ik moet er wel bij zeggen: heel voorzichtig, dat spreekt voor zich. Maar als ik word gebeld door Sjanie Geenen van Soos Blauwhuis met de mededeling dat zij en haar man Gerard deze week weer voorzichtig gaan starten met gymmen, moet ik eerlijk bekennen dat ik er ontzettend veel zin in heb, hier leef ik al weken naar toe. Lekker bewegen op mijn eigen niveau, heerlijk om weer de andere mensen te zien, sociaal contact, ook al is het met voorschriften.

Al maanden hou ik mij koest, tenslotte zit ik driedubbel in de risicogroep en zeker die 1.5 meter afstand is heilig voor mij. Wel zo gemakkelijk als je in een scootmobiel rijdt, de natuurlijke afstand is altijd aanwezig en ik heb geen gedoe met het ontsmetten van winkelwagentjes, maar toch, al die maanden geen extra beweging, daar sluipt niet alleen het coronavirus rond maar ook de extra kilo’s sluipen er stiekem aan en krijg die er maar eens af. Dus moet ik aan de bak en (meer) gaan bewegen.

Alleen zo jammer dat, ondanks dat de Soos zo groot is, men op dit moment alleen terecht kan voor een activiteit waarvoor je ingetekend hebt. Voor en na de activiteit is er ruimte van een half uur en dan moet je er weer uit. Zo raar dat als ik langs tuf, ik niet naar binnen kan voor een drankje of bakkie, terwijl ik dit overal in de stad wel kan kopen.

Ik begrijp dat men voorzichtig is, zeker omdat de doelgroep in de Soos uit senioren bestaat en men geen problemen wil krijgen, maar waarom zoveel verschillende voorschriften. Een oma vertelde mij dat zij niet haar kleinkinderen mocht knuffelen, maar dat haar man wel naar de betaalde seks mocht gaan, hoe dubbel. Ik moest er erg om lachen, maar ze heeft toch maar gelijk. Kom ik in een ziekenhuis om bloed te prikken, is de eerste vraag: bent u gezond? Ook een beetje dubbele vraag in een ziekenhuis, ik stelde voor om te vragen: heeft u corona-verschijnselen? Krijg ik als antwoord: nee, dit moet ik vragen volgens de RIVM regels. Een beetje nadenken heeft volgens mij ook wel zin, maar wie ben ik?

Krijg ik vrijdag twee keer een regenbui op mijn kop. Tijdens de eerste wil ik iets navragen bij de ABN/AMRO, mag ik niet naar binnen omdat er een paar pinners binnen zijn en de regels hé. Ik zeg: nou de bank is groot genoeg en het is niet echt klantvriendelijk om een vrouw in een scootmobiel (ja, dan ben ik ineens een beetje zielig) buiten te laten wachten. Eerst navragen en ja hoor, ik mag binnen wachten. Daarna nog een regenbui op mij kop en de dag erna een beetje keelpijn. Mijn gezonde verstand zegt 'meid een beetje kou gevat, dat is morgen over'. Maar zou ik nú naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek, mag ik dan wel of niet binnen? Ik weet het niet, met al die verschillende regeltjes. Je zou er bijna hoofdpijn van krijgen.